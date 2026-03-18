Operativo policial en favelas de Río deja ocho muertos, incluido un narco local

Una operación policial brasileña en favelas de Río de Janeiro el miércoles mató a siete presuntos narcotraficantes, incluido un jefe de banda, así como a un residente local que quedó atrapado en fuego cruzado, informaron autoridades policiales.

Entre los muertos en la operación en el centro de Río se encontraba Claúdio Augusto dos Santos, un capo del narcotráfico y miembro de la notoria organización criminal Comando Vermelho, señaló el secretario de la Policía Militar, el coronel Marcelo de Menezes, en una conferencia de prensa.

En represalia, la policía indicó que “criminales” incendiaron un autobús y bloquearon carreteras en la zona central de Río. Algunos intentaron robar llaves de autobuses para usarlos para bloquear las vías. Cinco personas fueron detenidas por actos de vandalismo, informó la policía.

Márcio Sousa, el conductor del autobús incendiado, relató que los atacantes subieron al vehículo con dos botellas de gasolina.

“Todo pasó muy rápido.", dijo Sousa a The Associated Press en una entrevista. "No hay seguridad. Río de Janeiro es así: no es para gente inocente”.

La policía montó la operación de gran escala después de localizar a dos Santos mediante labores de inteligencia, explicó de Menezes.

Unos 150 agentes de la Policía Militar participaron en la operación en las extensas comunidades urbanas de Prazeres, Fallet, Fogueteiro, Coroa, Escondidinho y Paula Ramos, indicó la Policía Militar en X. Los policías incautaron armas, incluidos fusiles, pistolas y revólveres, agregó la agencia.

Dos Santos, capo del narcotráfico en la favela de Prazeres, resultó herido durante los enfrentamientos y fue trasladado a un hospital cercano, pero no sobrevivió a las heridas, señaló la policía, añadiendo que una mujer que estaba con dos Santos también fue alcanzada y llevada al mismo centro de salud.

La policía indicó que había aproximadamente 10 órdenes de arresto pendientes contra dos Santos, quien acumulaba 135 registros en su historial delictivo. Dos Santos, añadió, también estuvo implicado en el asesinato del turista italiano Roberto Bardella, de 52 años, en diciembre de 2016, quien había entrado al vecindario por error junto con su primo.

Dos Santos también encabezó el grupo criminal que perpetró un ataque a tiros contra el edificio de la alcaldía en 2011, informó la policía.

La policía también reportó que una pareja local fue tomada como rehén y que el hombre murió en el tiroteo que se produjo después. La mujer fue rescatada. Dos policías también resultaron heridos durante la operación.

La Policía Militar permanecerá en el área por tiempo indefinido para garantizar la seguridad y asegurar la libertad de movimiento, manifestó Menezes, quien se refirió a los narcotraficantes como “narco-terroristas”, un término utilizado por el presidente estadounidense Donald Trump.

El medio local UOL informó el 8 de marzo que el gobierno de Estados Unidos está considerando clasificar a las organizaciones criminales brasileñas PCC y Comando Vermelho como organizaciones terroristas.

El año pasado, una enorme redada contra Comando Vermelho dejó más de 120 muertos en las favelas de Penha y Complexo de Alemao, la más letal en la historia de Río. El número de fallecidos desató protestas y llamados a la renuncia del gobernador Cláudio Castro.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.