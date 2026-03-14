Mujeres indígenas de Ecuador advierten contra expansión de la explotación petrolera en Amazonía

De pie, junto a un arroyo teñido de oscuro por el petróleo en el norte de la Amazonía ecuatoriana, una mujer indígena sacudía la cabeza, incrédula, mientras observaba la capa aceitosa que se deslizaba sobre el agua y las tuberías rotas que atravesaban el bosque. Cerca de allí, varias antorchas de gas ardían por encima de las copas de los árboles.

Julia Catalina Chumbi, de 76 años y lideresa del pueblo shuar en la provincia de Pastaza, en el sur de Amazonía, había viajado cientos de kilómetros para ver los daños por sí misma: el legado de décadas de producción de petróleo y gas en la provincia nororiental de Sucumbíos.

“Todo está contaminado, hasta el aire”, comentó en voz baja.

Momentos antes, se había enterado de algo que la dejó impactada. En comunidades cercanas a los campos petroleros de Sucumbíos, los residentes ya no pueden beber de los ríos locales de manera segura y, en cambio, deben comprar agua debido a la contaminación y el temor a problemas de salud.

“A mí me dan ganas hasta de llorar viendo esto”, señaló, añadiendo que en su territorio los ríos todavía son aptos para beber.

Chumbi formaba parte de unas 30 mujeres indígenas de toda la Amazonía ecuatoriana que viajaron a la región en lo que activistas llaman un “toxitour”, visitando campos petroleros, oleoductos y sitios de quema de gas para ver de primera mano el impacto ambiental y en la salud de la extracción. Los organizadores señalaron que el viaje buscaba conectar a mujeres de zonas donde se proponen proyectos petroleros con comunidades que han vivido junto a la industria durante décadas. Como muchos bloques petroleros se superponen con territorios indígenas, las comunidades suelen ser las primeras en experimentar la contaminación de ríos, bosques y fuentes de alimentos.

Las mujeres, que representan a siete comunidades indígenas, se reunieron durante varios días en la ciudad de Nueva Loja para participar en talleres, compartir experiencias y debatir la creciente amenaza de la expansión petrolera en sus territorios.

Nueva Loja es conocida ampliamente como Lago Agrio, un nombre que los trabajadores de la empresa petrolera estadounidense Texaco dieron al asentamiento en la década de 1960, en referencia al poblado petrolero texano de Sour Lake. La ciudad se convirtió después en el centro del primer auge petrolero amazónico de Ecuador.

Una advertencia desde los campos petroleros

Las mujeres viajaron en autobús, pasando junto a oleoductos aparentemente interminables que serpentean a lo largo de la carretera. Su destino era el campo petrolero Libertador, operado por la empresa estatal ecuatoriana Petroecuador. Una vez allí, elaboraron pancartas para llevar durante la caminata, incluida una que decía: “Amazonía libre de petróleo y minería”. The Associated Press estuvo presente cuando ingresaron en silencio a varias partes de la zona productora de petróleo para presenciar de primera mano el impacto. Los arroyos contaminados corrían cerca de oleoductos y sitios de pozos, la vegetación parecía contaminada y la fauna silvestre estaba notablemente ausente.

Cerca de ahí, frente a una antorcha de gas que rugía, Salome Aranda, de 43 años, de la comunidad kichwa de Morete Cocha, en la provincia de Pastaza, en el centro de Amazonía, llevaba un elaborado maquillaje facial en las mejillas y la frente.

Aranda explicó que la visita le permitió ver impactos que rara vez puede observar cerca de las operaciones petroleras en su propio territorio.

“En nuestro bloque no nos permiten entrar ni a ver porque todo es militarizado”, manifestó.

Ver la contaminación tan cerca confirmó las preocupaciones que ya tenía sobre la actividad petrolera cerca de su comunidad.

“Los animales se están exterminando”, sostuvo. “Los productos no dan lo mismo”.

Tras el recorrido, las mujeres regresaron a Nueva Loja, donde pasaron horas en talleres y discusiones grupales para reflexionar sobre lo que habían visto y compartir experiencias de sus propios territorios. Al final de las reuniones, habían empezado a delinear estrategias para fortalecer la resistencia ante posibles nuevas concesiones petroleras en sus regiones.

Una expansión que se avecina

“Las mujeres del norte ya han sufrido más de 50 años de explotación petrolera”, dijo a la AP en el taller Natalia Yepes, asesora legal de Amazon Watch en Ecuador. La idea es que “las experiencias de las mujeres del norte, que ya han sufrido más de 50 años de explotación petrolera, puedan ser compartidas con las mujeres del centro sur que ahora están enfrentando estas nuevas amenazas”.

El año pasado, el gobierno de Ecuador presentó una amplia “hoja de ruta de hidrocarburos” que propone una gran expansión del sector de petróleo y gas del país, valorada en unos 47.000 millones de dólares, y nuevas rondas de licencias para bloques de exploración en la Amazonía y otras regiones. Muchos de ellos se ubican en las provincias de Pastaza y Napo, donde viven comunidades indígenas.

Las autoridades afirman que el plan está diseñado para modernizar la industria, atraer inversión extranjera e impulsar la producción petrolera.

Pero grupos ambientalistas y líderes indígenas sostienen que los proyectos podrían abrir grandes áreas de selva tropical a la perforación, los oleoductos y la quema de gas. También advierten que muchas comunidades no han otorgado el consentimiento libre, previo e informado que exigen la Constitución de Ecuador y los acuerdos internacionales de derechos humanos.

El Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador no respondió a una solicitud de comentarios.

Se espera que el debate sobre la expansión de los combustibles fósiles en la Amazonía también figure en una conferencia internacional que se realizará en abril en Santa Marta, Colombia. La reunión congregará a gobiernos, líderes indígenas y grupos de la sociedad civil para analizar vías de transición para dejar atrás el petróleo, el gas y el carbón, tras la cumbre climática de la ONU del año pasado en Belém, Brasil.

Resistencia indígena

Para algunas de las mujeres que participaron en el recorrido, la visita reforzó las batallas que ya libran en sus lugares de origen.

Dayuma Nango, de 39 años, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Waorani de la Amazonía Ecuatorial, señaló que la contaminación que vio fortaleció su determinación de mantener a las petroleras fuera del territorio waorani.

“Nuestro bosque, nuestra selva, es nuestra madre”, afirmó Nango, quien ha recibido amenazas de muerte por su activismo. “Por eso nosotros la cuidamos.”

Los waorani ya han enfrentado grandes desarrollos petroleros en la Amazonía ecuatoriana. En 2019, líderes indígenas obtuvieron un fallo judicial histórico que impidió la perforación petrolera en el Bloque 22 en Pastaza, cuando los jueces concluyeron que el gobierno no había consultado adecuadamente a las comunidades, como exige la ley ecuatoriana. En otra decisión, tomada en 2023, los votantes ecuatorianos aprobaron un referendo para detener la perforación petrolera en el Bloque 43 dentro del Parque Nacional Yasuní, un área que se superpone con el territorio ancestral waorani.

Tras ver la contaminación en Sucumbíos, Nango dijo que teme que su comunidad pueda enfrentar consecuencias similares si avanzan nuevos proyectos.

“No queremos vivir la misma historia que están viviendo nuestros hermanos de este sector”, afirmó.

Toa Alvarado, de 30 años, lideresa kichwa de la provincia de Pastaza, indicó que la visita también reforzó su determinación de proteger su territorio. Recordó cómo su difunto padre, un líder comunitario de larga trayectoria, una vez se paró en medio de una carretera con una lanza para impedir que un grupo de mineros de oro entrara en su tierra.

“Yo sé perfectamente que ustedes son la última generación que tiene la oportunidad de recuperar sus territorios o terminar con la contaminación”, le dijo su padre.

Al día siguiente, muchas de las mujeres que participaron en el “toxitour” se reunieron en la ciudad amazónica de Puyo para las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer.

““Es un día para denunciar al mundo la violación a derechos que vivimos las mujeres indígenas, con especificidad, los derechos a la naturaleza”, dijo Ruth Peñafiel, de 59 años, de una comunidad kichwa del norte de la Amazonía ecuatoriana.

“Porque queremos vivir en un ambiente sano y vivir en armonía con el bosque. Entonces estamos pidiendo respeto y que haya políticas públicas diferenciadas y particularizadas por la naturaleza”, añadió.

Para Chumbi, la visita a Sucumbíos reforzó el mensaje que planea llevar de regreso a su comunidad shuar, en lo profundo de la Amazonía.

“Nosotras lo que vamos a hacer es luchar”, dijo, refiriéndose a la posibilidad de perforación petrolera en su territorio. “Hasta (dar) la vida”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.