Camerún espera que la visita del papa traiga reconciliación tras casi una década de conflicto

Caro Bih cuenta que en su día fue secuestrada, encadenada y retenida a cambio de un rescate por los combatientes separatistas que desde hace años se enfrentan a las tropas gubernamentales en algunas partes de Camerún. Varios de sus familiares han sido asesinados, encarcelados o secuestrados. Su casa familiar fue arrasada.

Ahora sostiene que sus esperanzas de paz descansan en el papa León XIV.

Es una de los millones de personas en Camerún que esperan su llegada el miércoles dentro de su gira por cuatro países africanos. Esto ocurre mientras la nación centroafricana se recupera aún de una disputada elección presidencial que dejó decenas de muertos después de que el presidente de mayor edad del mundo, Paul Biya, de 93 años, prolongó su largo mandato.

Se espera que la visita papal, con su llamado a la paz, ponga bajo el foco el conflicto separatista en las dos regiones anglófonas de Camerún. Miles de personas han muerto en lo que grupos humanitarios califican como uno de los conflictos más olvidados del mundo.

Los separatistas anunciaron el martes que pausarán los combates durante tres días para garantizar la seguridad en los desplazamientos del papa, de civiles y mandatarios.

Las autoridades han presentado la visita del pontífice como un momento de unidad nacional en un país gobernado por autoridades francófonas y dividido por líneas étnicas.

“Hemos estado rezando sin cesar para que el conflicto termine, pero ha sido en vano", manifestó Bih, una madre de seis hijos de 52 años y enfermera de formación. Habló con The Associated Press en Bamenda, el epicentro de la violencia. “Queremos que el papa interceda por nosotros. Creo firmemente que su llegada ayudará a sanar mis heridas”.

León presidirá reunión de paz en la zona del conflicto

Las regiones occidentales de Camerún se han visto asoladas por los combates desde que separatistas angloparlantes lanzaron una rebelión en 2017 con el objetivo declarado de independizarse de la mayoría francoparlante y establecer un Estado independiente.

El pontífice presidirá una reunión de paz el jueves en Bamenda con líderes comunitarios y oficiará una misa en el aeropuerto local.

Críticos del gobierno temen que la visita sea vista como un respaldo al ejecutivo de Biya, al que se ha acusado de cometer abusos en el conflicto y de no estar abierto al diálogo.

“Yo advertiría al papa que no permita que el régimen explote su presencia para ocultar el dolor de profundas injusticias históricas con vacíos llamados a la paz y la unidad”, declaró Benjamin Akih, un activista camerunés radicado en Estados Unidos y miembro del Consejo para la Soberanía de Camerún, un grupo de la sociedad civil.

Eric Chinje, quien dirige el grupo prodemócratico en la diáspora Project Cameroon, señaló que León podría evitar intentar amonestar a quienes están decididos a mantenerse en el poder a cualquier costo, en referencia al prolongado gobierno de Biya.

“La visita tiene más que ver con la misión evangelizadora global del papa que con el destino y el futuro de Camerún”, apuntó Chinje.

Los sacerdotes han sido objetivos en el conflicto

John Berinyuy Tatah, un sacerdote católico, fue secuestrado en noviembre por separatistas junto con otros cinco religiosos y pasó dos semanas retenido en la selva, “aislado del mundo”.

Cree que el papa sembrará una semilla que, si se cultiva, podría sanar a Camerún.

“El clamor de todo camerunés es que el papa nos ayude a mediar para un diálogo en la crisis actual”, manifestó Tatah, que planea asistir a una misa oficiada por León XIV.

Camerún también combate a extremistas de Boko Haram, que lanzan ataques desde el otro lado de la frontera con Nigeria, a menudo contra puestos militares y aldeas.

Más de 3,3 millones de personas afectadas por el conflicto en Camerún tienen dificultades para encontrar alimentos suficientes, y las familias se saltan comidas, venden ganado o se endeudan para sobrevivir, según el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas.

“Mi esperanza es que el papa toque el punto sensible de nuestras heridas colectivas”, afirmó Yeeika Desmond Nangsinyuy, un artista de spoken word que usa su arte para denunciar la violencia.

Nangsinyuy contó que fue secuestrado por separatistas en 2024 y que le ordenaron dejar de actuar. Pero nunca lo hizo.

“Quiero que hable directamente del dolor de las familias desgarradas por el conflicto, y que inspire una esperanza renovada de que la paz es posible”, dijo acerca del pontífice.

Una madre describe los efectos de los combates

Los enfrentamientos separatistas han trastornado a las comunidades.

Bih indicó que solo dos de sus hijos siguen en la escuela. Uno vive con un amigo para aliviar la carga de tener que cuidar de todos ellos. Los demás trabajan en el campo o en obras, o lavan la ropa de otras personas para ayudar a mantener a la familia.

Contando con el dinero de las verduras que cultiva y vende, los ingresos mensuales de la familia equivalen a unos 53 dólares, apenas suficientes para alimentarlos.

En 2024, Bih dejó la fisioterapia y los medicamentos para un derrame cerebral que sufrió mientras huía del conflicto en múltiples ocasiones. Ahora recurre a remedios a base de hierbas.

“Había soñado con ver a mis hijos convertirse en médicos, magistrados y demás”, dijo en voz baja. “Ahora su futuro es incierto”.

El padre de los niños, Ngwa Manases, de 60 años, está separado de ella y también se ha visto afectado por el conflicto: se vio obligado a dejar su trabajo como maestro misionero católico debido a la inseguridad.

Su hija de 9 años, Lydiane, tuvo que abandonar la escuela para ayudar a cuidar a los otros niños.

“Extraño la escuela”, apuntó la niña. Quería convertirse en contadora.

Bih afirmó que espera que la visita del papa cambie la vida de todos.

“Creemos que será un punto de inflexión”, manifestó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.