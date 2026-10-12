Bombardeos en Saná, un dron ataca un buque en Ormuz y otras noticias de Oriente Medio

Los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, informaron el lunes que ataques aéreos golpearon dos distritos de la capital yemení, Saná, y culparon a Arabia Saudí por los bombardeos ocurridos alrededor de la medianoche. Arabia Saudí no respondió de inmediato a la acusación.

Mientras tanto, el Ministerio indio de Exteriores indicó que dos ciudadanos indios estaban desaparecidos después de que un dron impactara un petrolero comercial cerca del estrecho de Ormuz.

Estas son las últimas noticias de Oriente Medio del lunes.

1 muerto en aéreos contra la capital de Yemen

Un portavoz del Ministerio de Salud, controlado por los hutíes, señaló el lunes que ataques aéreos en la capital, Saná, mataron a una persona e hirieron a otras 12.

El portavoz del ministerio, Anees al-Asbahi, dijo que un ataque contra una fábrica de sal en el distrito de Hamadan, en Saná, mató a un hombre e hirió a ocho personas. En un ataque separado contra una vivienda resultaron heridos una mujer y tres niños, agregó.

El centro de medios de los rebeldes, respaldados por Irán, culpó a Arabia Saudí por los ataques, que se produjeron mientras los hutíes continuaban disparando misiles y drones hacia los aeropuertos del reino. No hubo comentarios inmediatos de Arabia Saudí.

Empresas en la capital saudí piden trabajar desde casa

Empresas en el centro financiero de Riad han indicado a sus empleados que trabajen a distancia después de que los hutíes incrementaran los ataques contra el reino, según dijeron varios empleados cuyas compañías tienen oficinas en el Distrito Financiero Rey Abdalá. Hablaron el lunes bajo condición de anonimato por su seguridad.

El distrito alberga importantes instituciones financieras, incluido el fondo soberano saudí y una oficina de Aramco, la bolsa de valores y firmas globales como Goldman Sachs.

Las autoridades en Riad también han pedido a las escuelas que cambien a clases en línea esta semana tras los ataques mortales contra el Aeropuerto Internacional Rey Jalid durante el fin de semana.

— Por Samy Magdy en El Cairo-

Dos marineros indios desaparecidos tras ataque a un petrolero

Dos marinos indios están desaparecidos después de que un dron impactara el MT Petro Dolphin en la zona del estrecho de Ormuz, según indicó el lunes el Ministerio indio de Exteriores. El petrolero comercial llevaba a bordo a 11 marineros indios cuando fue alcanzado el domingo.

Una segunda embarcación, el MT Valthera, con bandera de las Islas Marshall, fue alcanzada por un proyectil desconocido, lo que provocó un incendio a bordo, pero los 11 marineros indios del petrolero estaban a salvo, añadió el ministerio.

Los ataques repetidos contra el transporte marítimo comercial en la región son “profundamente preocupantes y corren el riesgo de agravar aún más una situación ya volátil”.

Funcionario emiratí pide acción conjunta contra ataques de Irán y sus aliados

Un diplomático emiratí pidió el lunes una “acción conjunta" del golfo Pérsico para defender a los países de la región frente a ataques de Irán y de los grupos aliados.

Anwar Gargash, asesor diplomático de los gobernantes de Emiratos Árabes Unidos, sostuvo que Irán y sus aliados evaluaron erróneamente que los países árabes del golfo eran “el eslabón más débil” en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Teherán y sus aliados han atacado repetidamente a países árabes en la orilla opuesta del golfo Pérsico.

Gargash publicó en redes sociales que “todos somos un objetivo y nuestra seguridad es indivisible”, y añadió que los ataques contra Arabia Saudí socavan “la seguridad de Emiratos Árabes Unidos y de todos los Estados del golfo”.

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Este informe se actualizará a lo largo del día a medida que surjan nuevos acontecimientos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.