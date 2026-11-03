Presidenta de la CPI responde a sanciones del gobierno de Trump en discurso remoto ante la ONU

La presidenta de la Corte Penal Internacional acusó al gobierno del presidente estadounidense Donald Trump de intentar obstaculizar la justicia internacional al imponerle sanciones al tribunal, y aseguró que no lo logrará.

La jueza Tomoko Akane, de Japón, al informar de manera remota a Naciones Unidas el lunes debido a las sanciones de Estados Unidos, instó a los 193 países miembros de la ONU —no sólo a las 125 naciones que forman parte de la CPI— a “tomar medidas concretas, individual y colectivamente, en defensa de la corte”.

El gobierno de Trump ha impuesto una serie de sanciones a funcionarios de la CPI, y el mes pasado apuntó contra toda la corte como parte de su campaña para desmantelar el tribunal por sus investigaciones sobre Estados Unidos y sus aliados, incluido Israel.

Akane señaló que su intervención remota ante la Asamblea General de la ONU fue consecuencia de las medidas “extraordinarias” y “sin precedentes” por parte de Washington, que amenazan a jueces, fiscales y a la propia CPI como institución.

Hizo énfasis en el momento en que el gobierno de Trump anunció nuevas sanciones de amplio alcance contra la corte, el 9 de octubre. Ese fue el día en que el Premio Nobel de la Paz fue otorgado a la jurista sudafricana Navi Pillay, exjueza de la CPI, por sus empeños para promover la paz y el derecho internacional.

“El contraste no podría ser más marcado”, manifestó la presidenta de la CPI. “Por un lado, el reconocimiento mundial del valor de la justicia internacional; por el otro, un intento de someter a la institución que la encarna”.

La CPI fue creada en 2002 para procesar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio cuando los países no están dispuestos o no pueden hacerlo. Estados Unidos no forma parte de ella.

El Departamento de Estado estadounidense no efectuó comentarios de momento sobre las declaraciones de Akane.

Al anunciar las sanciones más recientes, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que Estados Unidos “prohibirá las transacciones con esta corte rebelde, cortándoles los recursos y paralizando su capacidad de operar contra nosotros”.

La presidenta de la CPI respondió el lunes así: “Permítanme ser clara: la corte seguirá cumpliendo plenamente su mandato con independencia e imparcialidad, actuando únicamente sobre la base de la ley y las pruebas, por el bien de las incontables víctimas de crímenes graves”.

La Unión Europea y otros partidarios subieron al podio en la Asamblea General de la ONU para respaldar firmemente a la CPI y su labor de buscar que se haga justicia por los peores crímenes contra la humanidad.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.