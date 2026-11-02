El lunes se confirmaron las identidades de las nueve personas fallecidas en el accidente de un jet privado en el condado de Palm Beach, Florida, Estados Unidos, tras el fatal derribo de un vuelo con destino a las Bahamas en el que viajaban un ejecutivo de una empresa tecnológica de Texas, su familia, dos amigos, y dos pilotos.

Adam Robinson (44), fundador y director ejecutivo de las empresas de software Retention.com y RB2B, falleció cuando el avión Learjet 60, valorado en 2 millones de dólares, se estrelló en picada mientras viajaba de Austin, Texas, a las Bahamas, según informaron al medio TMZ fuentes cercanas a la familia. También fallecieron su esposa, Helen Robinson, artista de cerámica; sus dos hijas pequeñas, Bella y Emma; y su niñera.

Dos amigos de la familia que iban a bordo aún no han sido identificados públicamente.

La aeronave estaba conducida por Jeff Gregory (55), un piloto experimentado de Pensilvania. La copiloto fue identificada como Nathalia Gadelha Filgueiras (20), residente de Florida, quien obtuvo su licencia de piloto durante la secundaria, según informó el periódico New York Post.

Antes de fundar sus empresas de software, Adam Robinson trabajó en Lehman Brothers y Barclays Capital, según su perfil de LinkedIn. Helen Robinson solía compartir en redes sociales detalles sobre su trabajo artístico y su vida familiar.

Las autoridades federales de EE. UU. aún no han divulgado detalles sobre la causa del accidente.

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Traducción de Sara Pignatiello