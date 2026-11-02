Fin de semana de Halloween marcado por la violencia en distintas partes de EEUU

Las fuerzas del orden reforzarán su presencia en un área de Dallas dedicada al entretenimiento, después de que se registraron varios tiroteos en la zona durante el fin de semana, indicaron las autoridades federales el lunes, sumándose a funcionarios de todo el país para condenar la violencia con armas de fuego.

Varios tiroteos durante el fin de semana de Halloween dejaron al menos ocho muertos y decenas de heridos en distintos puntos del país. La madrugada del domingo se registraron tres balaceras en un lapso de 75 minutos en el vecindario de Deep Ellum, en Dallas, con un saldo de cuatro fallecidos y 15 lesionados.

“Todos merecen la libertad de caminar por la calle, de celebrar una noche divertida durante las festividades de nuestra nación y de simplemente existir en público sin temer por su seguridad o la seguridad de sus hijos”, dijo Ryan Raybould, fiscal federal del distrito norte de Texas.

Muchos de los tiroteos ocurrieron cerca de lugares concurridos en la confluencia de lo que podría ser uno de los últimos periodos de clima cálido de este año, que atrajo a grandes multitudes al aire libre en Halloween, que este año coincidió con un fin de semana.

Mientras los investigadores siguen en busca de los sospechosos y motivos de los tiroteos, Dallas no fue el único lugar con tiroteos en lugares públicos durante el fin de semana. También se registraron dos balaceras el sábado al finalizar un partido de fútbol americano colegial en Birmingham, Alabama. Además, la policía en ciudades universitarias reportó tiroteos durante reuniones anuales de Halloween en Fayetteville, Arkansas; Newark, Delaware; Bloomington, Illinois; y Bloomington, Indiana.

No son los primeros episodios de violencia en Deep Ellum este año

El jefe de la Policía de Dallas, Daniel Comeaux, dijo que su departamento investiga pistas sobre los posibles sospechosos en los tiroteos de Deep Ellum.

“Con la información que tenemos en este momento, esto no tiene sentido”, expresó Comeaux. “No tiene absolutamente ningún sentido. Estamos hablando de personas con discusiones, y la gente termina muerta por aparentemente ninguna otra razón que un desacuerdo”.

Comeaux ha señalado que los investigadores intentan determinar si los tiroteos estaban relacionados.

Comeaux y Raybould estuvieron acompañados por otras personas en una conferencia de prensa para anunciar la “Operación Deep Cover”, una respuesta a nivel local y federal ante la violencia por armas de fuego en Deep Ellum.

Raybould indicó que un hombre que presuntamente llevaba el rostro cubierto y apuntó un arma cargada hacia una multitud en Deep Ellum fue acusado de ser un delincuente convicto en posesión de un arma de fuego.

No es la primera vez que la policía de Dallas incrementa su presencia en el distrito de bares y restaurantes, donde ya se habían registrado incidentes violentos este año.

Dos personas murieron apuñaladas durante una pelea fuera de un club nocturno en febrero pasado, y un guardia de seguridad murió de un disparo mientras trataba de separar una pelea dentro de un club nocturno en mayo. Ese mismo mes, cinco personas resultaron heridas fuera de un bar deportivo, informó la policía.

“La violencia tiene que terminar, y terminará”, sostuvo Raybould. “Estoy cansado de leer las noticias”.

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Raby informó desde Charleston, Virginia Occidental. La periodista de Associated Press Claudia Lauer, en Filadelfia, contribuyó con este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.