Líder de pandilla haitiana escribe a la ONU pidiendo diálogo

Uno de los líderes de pandillas más poderosos de Haití ha escrito al secretario general de la ONU solicitando que la organización despliegue una delegación para el diálogo y la mediación, luego que El Salvador envió tropas al país caribeño tras la desaparición de técnicos de aviación salvadoreños allí.

Wilson Joseph, más conocido como Lanmò Sanjou y líder de la pandilla 400 Mawozo, envió la carta el lunes, y la ONU la ha recibido, confirmó una fuente que no estaba autorizada a hablar sobre la situación. La carta califica a 400 Mawozo como un “grupo rebelde” y fue enviada desde Plaine du Cul-de-Sac, donde un grupo de cuatro técnicos salvadoreños de aviación fue atacado el 18 de octubre y permanece desaparecido.

El incidente llevó al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a desplegar más de 2.000 soldados en Haití.

En su carta, Joseph escribió: “Dadas las declaraciones vengativas, las expectativas y las amenazas del señor Nayib Bukele, temo que esta situación conduzca a una escalada de violencia y a un espiral de represalias, de la cual el pueblo haitiano sería la primera víctima”.

Joseph sostuvo que los acontecimientos recientes en Plaine du Cul-de-Sac, especialmente en la zona donde opera otra pandilla, Chen Mechan, “están causando seria preocupación”.

Joseph escribió que estaba “oficialmente disponible” para recibir a la delegación que solicitó “respetuosamente” y que “participaré en cualquier reunión destinada a encontrar una solución pacífica, un acuerdo de diálogo y un proceso de estabilización sostenible”.

“Sigo convencido de que el diálogo debe prevalecer sobre la fuerza”, expresó. “La protección de los civiles, en particular de los niños y las familias vulnerables, debe estar en el centro de cualquier iniciativa internacional”.

Más de 5.700 personas han muerto o han resultado heridas en todo Haití desde enero hasta mediados de septiembre, según la ONU. Los enfrentamientos no han hecho más que intensificarse desde que una fuerza de supresión de pandillas que trabaja junto con la policía y los soldados haitianos, así como Vectus Global —la empresa privada de seguridad fundada por el ex Navy SEAL de Estados Unidos y fundador de Blackwater, Erik Prince— comenzó a combatir a hombres armados en Plaine du Cul-de-Sac, cerca de Puerto Príncipe, tras el ataque contra los salvadoreños.

En la carta de dos páginas, Joseph dijo que ha “izado oficialmente la bandera blanca” desde el 20 de agosto y busca una “solución pacífica a la crisis nacional, en particular mediante la apertura de un diálogo entre las fuerzas internacionales presentes en Haití y el grupo 400 Mawozo”.

El grupo opera en gran medida en Croix-des-Bouquets, una comunidad cerca de Puerto Príncipe. Es conocido por llevar a cabo miles de secuestros, incluidos los de octubre de 2021 de 17 misioneros, 16 de ellos de Estados Unidos y uno de Canadá. En ese grupo había cinco niños, y todos fueron liberados finalmente.

Washington ha ofrecido una recompensa de 1 millón de dólares por Joseph, quien fue acusado en Estados Unidos de planificar secuestros de rehenes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.