Autoridades de Pakistán bloquean rutas con contenedores previo a una marcha en apoyo a Khan

Es una imagen habitual en la capital de Pakistán cada vez que se prevé una protesta: contenedores de carga alineados a lo largo de las calles o colocados atravesando rutas clave para restringir el movimiento de los manifestantes y evitar que lleguen a zonas sensibles.

Para los residentes, las barreras de acero se han convertido en una advertencia inconfundible de lo que puede venir después: calles bloqueadas, tráfico colapsado y largos desvíos por Islamabad y la vecina Rawalpindi.

El despliegue más reciente se produjo antes de una marcha de simpatizantes del ex primer ministro Imran Khan, quien está en prisión y exigen su liberación. Grúas han levantado contenedores rojos, azules y verdes de los camiones y los han bajado hasta colocarlos a lo largo de las carreteras.

La marcha, prevista originalmente para el 27 de septiembre, se pospuso hasta el 4 de octubre, pero muchos de los contenedores siguen en su sitio. La policía los ha colocado desde la semana pasada a lo largo de rutas clave que conducen a la Zona Roja, donde se encuentran el Parlamento, oficinas gubernamentales y embajadas.

Khan, exestrella del críquet convertido en político y principal rival político del primer ministro Shehbaz Sharif, está encarcelado desde 2023. Cumple múltiples condenas de prisión tras ser declarado culpable de corrupción y otros cargos. Khan y su partido, Pakistan Tehreek-e-Insaf, sostienen que los casos tienen motivaciones políticas.

Khan fue destituido mediante una moción de censura parlamentaria en abril de 2022. Sharif volvió al cargo después de que los legisladores lo eligieran primer ministro tras las elecciones parlamentarias del 8 de febrero de 2024. El partido de Khan afirma que en esa votación le robaron el mandato, una acusación que el gobierno niega.

Los contenedores son difíciles de pasar por alto en la ciudad

Ahora, con las colinas verdes de Islamabad y sus avenidas arboladas como telón de fondo, es difícil no ver las filas de contenedores de colores vivos. Algunos están junto a carreteras transitadas, listos para ser movidos. Otros están apilados en dos niveles o colocados atravesando carriles de circulación, convirtiendo amplias avenidas en pasajes estrechos y controlados.

“Parece una ciudad de contenedores”, comentó Sahiba Bibi, ama de casa de Islamabad.

Señaló que esta vez la alteración comenzó incluso antes de que los manifestantes hubieran salido hacia Islamabad desde distintos puntos del país, en particular desde la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa, donde gobierna el partido de Khan.

La cúpula del PTI indicó que retrasó la marcha porque las autoridades bloquearon accesos clave a la capital, incluido el puente de Attock, un cruce importante para las caravanas que viajan desde Khyber Pakhtunkhwa. Los organizadores del partido afirmaron que se colocaron contenedores y láminas metálicas con púas a lo largo de la ruta que se esperaba que tomaran el ministro principal de Khyber Pakhtunkhwa, Sohail Afridi, y sus simpatizantes.

Incluso donde las carreteras permanecieron abiertas, los preparativos estrecharon los carriles y crearon largas filas de vehículos. Los viajeros buscaban rutas alternativas, mientras los comerciantes a lo largo de posibles trayectos de protesta sopesaban si cerrar sus negocios, por temor a daños si estallaban disturbios o enfrentamientos.

Las autoridades dicen que pagan alquiler a los transportistas por el uso de los contenedores. Pero algunos conductores aseguran que la policía los detiene en las autopistas, les incauta los vehículos y les quita las llaves.

Rehmat Gul, conductor de un camión de contenedores, contó que la policía lo detuvo y le quitó las llaves antes de confiscar su camión. Después, dijo, el contenedor fue colocado en una carretera cerca de Rawalpindi.

Cuando llegan los contenedores, la gente sabe que su vida se verá alterada

“Los precios del combustible casi se han duplicado por las tensiones en curso entre Estados Unidos e Irán”, manifestó Abdul Hafeez, un empleado del gobierno que viaja diariamente desde Rawalpindi a Islamabad por trabajo y también lleva a sus hijos a la escuela. “En un momento en que ya estamos luchando por mantener la comida en la mesa, los bloqueos nos obligan a recorrer más distancia”.

“Si el gobierno no bloquea las carreteras, no tenemos ningún problema con estas protestas”, añadió.

Para muchos residentes, los contenedores ya no son solo una medida de seguridad. Su llegada indica que se aproxima otra confrontación política y que la vida cotidiana puede verse interrumpida.

El gobierno, sin embargo, sostiene que las precauciones son necesarias.

“El PTI tiene un historial de alteraciones y vandalismo durante las protestas, y no se permitirá que sus simpatizantes entren en la capital”, declaró el ministro de Información, Attaullah Tarar, a periodistas en Peshawar la semana pasada.

Afridi rechazó la caracterización del gobierno y afirmó que el único propósito del PTI era realizar una concentración pacífica para exigir la liberación de Khan.

Las autoridades aplicaron medidas similares en noviembre de 2024, cuando sellaron las carreteras de acceso a Islamabad mientras los simpatizantes de Khan intentaban llegar a la capital pese a una prohibición de concentraciones. La policía disparó gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes.

Esa experiencia ha enseñado a los residentes a no esperar un anuncio formal de cierre de carreteras.

Una vez que las grúas empiezan colocar los contenedores, muchos comienzan a cambiar sus rutas y algunos empiezan a abastecerse de alimentos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.