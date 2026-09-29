Renuncia 2do fiscal para investigar adversarios de Trump en el caso de la "gran conspiración"

Un abogado que respaldó las falsas afirmaciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre las elecciones de 2020 renunció a una investigación del Departamento de Justicia sobre si exfuncionarios del gobierno conspiraron contra el mandatario republicano, dijo el lunes una persona al tanto del asunto.

La renuncia de Kurt Olsen a la investigación conocida como la “gran conspiración” representa más turbulencias en una pesquisa errática que ha avanzado a tropezones desde su inicio, mientras los fiscales persiguen una teoría derechista poco definida sobre una conspiración contra Trump. Se produce apenas semanas después de la salida de otro aliado de Trump, Joseph diGenova, quien encabezaba la investigación, seguida de cerca, en Florida.

La persona que confirmó la renuncia de Olsen habló bajo condición de anonimato por se un tema privado. Olsen no respondió a un correo electrónico el lunes.

La notoriedad de Olsen como negacionista electoral elevó su perfil en el entorno de Trump, pero su falta de experiencia como fiscal del Departamento de Justicia lo convirtió en una elección poco convencional para una investigación de tan alto perfil.

Los investigadores han centrado su atención en múltiples pesquisas importantes sobre Trump, incluida la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016 y la retención de documentos clasificados en su propiedad de Mar-a-Lago, en Florida, y han exigido el testimonio de funcionarios de ambas investigaciones mientras buscan cualquier indicio de una posible conspiración para privar a Trump de sus derechos.

El papel de Olsen en la investigación quedó en evidencia a principios de este mes cuando un abogado del exdirector de la CIA, John Brennan, reveló que había hablado con Olsen sobre una citación que obligaba a Brennan a testificar ante el gran jurado en Fort Pierce el 25 de octubre. Wainstein indicó que Olsen le dijo que Brennan también sigue siendo un “objetivo” de una investigación más acotada por declaraciones falsas.

Es la señal más reciente de agitación en la investigación de conspiración, que lleva un año. Un fiscal principal de seguridad nacional en la investigación sobre Brennan fue reemplazado en el equipo en abril después de plantear dudas sobre la solidez del caso. Días después, DiGenova prestó juramento.

DiGenova, de 81 años, se desempeñó como fiscal federal del Distrito de Columbia durante el gobierno de Ronald Reagan y durante años ha sido un destacado aliado de Trump, incluido el respaldo a sus esfuerzos por revertir su derrota electoral de 2020 y la afirmación pública y reiterada de que el presidente fue víctima de una conspiración de la comunidad de inteligencia.

DiGenova renunció a principios de este mes sin presentar un solo caso penal. Sigue sin estar claro si se presentará alguno, o qué información se ha reunido para sustentar alguna base de la idea de un complot contra Trump por parte de los funcionarios del gobierno que lo investigaron.

Olsen, quien en 2020 presionó sin éxito al Departamento de Justicia para que respaldara las falsas afirmaciones del presidente, se incorporó a la agencia hace meses tras ocupar un cargo en la Casa Blanca como director de seguridad e integridad electoral.

Olsen ayudó al fiscal general republicano de Texas, Ken Paxton, a impulsar un intento con escasas probabilidades de que la Corte Suprema revocara la victoria de Joe Biden en 2020 y más tarde representó a Kari Lake durante su intento de revertir su derrota en la contienda por el gobierno de Arizona en 2022. Tribunales de Arizona sancionaron a Olsen por hacer declaraciones falsas en ese caso.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.