Hombre lucha con un tiburón para salvar a su prometida embarazada

Un hombre de Georgia, EE. UU., necesitará meses de recuperación después de que un tiburón le mordiera el pie mientras empujaba a su prometida embarazada para ponerla a salvo frente a la costa de Florida durante el fin de semana.

Jacorey High (21) estaba nadando en aguas poco profundas con su prometida, Morgan Mims, cerca del acceso a la avenida Dunlawton en la ciudad de Daytona Beach Shores, Florida, alrededor de las 5:30 p. m. del sábado cuando ocurrió el ataque. High dijo que estaba de vacaciones durante una semana celebrando con Mims, quien está embarazada de su primer hijo, cuando el animal atacó sin previo aviso.

“Lo primero que pensé fue empujar a mi novia embarazada hacia la orilla, para alejarla del tiburón”, declaró High al periódico local Daytona Beach News-Journal.

High declaró que no había visto venir al animal antes de que le mordiera la pierna izquierda. Los responsables de la playa informaron que el tiburón había mordido a High dos veces seguidas.

Según un informe de incidentes del servicio de rescate marítimo y seguridad en las playas del condado de Volusia, High golpeó al tiburón en la nariz, lo que obligó al animal a soltarlo y alejarse nadando.

Jacorey High (21), de McDonough, Georgia, necesitará meses de recuperación después de que un tiburón le mordiera el pie mientras empujaba a su prometida embarazada hacia un lugar seguro en Daytona Beach Shores, Florida, el 25 de julio ( GoFundMe )

“En cuanto me mordió, seguí empujándola hacia la zona de la playa, y fue al verla en la arena cuando empecé a pensar en mí mismo”, declaró High a la cadena afiliada de CBS, WKMG-TV.

High describió al tiburón como de aproximadamente 1,20 m de largo, gris en la parte superior y del tamaño aproximado de su pierna. Relató que el animal se había abalanzado sobre él repetidamente mientras intentaba escapar.

“Una vez que logré quitármelo de encima del pie, se acercó e intentó agarrarme el brazo, así que tuve que apartarlo, y mientras corría, intentó agarrarme la otra pierna”, declaró High al medio.

High logró llegar a una torre de vigilancia en la playa antes de desplomarse. Solo se percató de la gravedad de las heridas una vez que estuvo a salvo y vio que le brotaba sangre del pie.

“Enseguida me di cuenta de que era un tiburón por la forma en que me mordió el pie, pero me preocupaba más sacar a mi prometida del agua”, dijo High a Fox 5 Atlanta, y agregó: “Luego se acercó para intentar morderme el brazo, así que tuve que apartarlo. Corrí y trató de morderme la otra pierna”.

“No lo sentí realmente hasta que llegué al hospital y empezaron a darme medicamentos para eso”, explicó.

High fue trasladado al Centro Médico Halifax Health, donde fue sometido a una cirugía debido a graves daños en los tejidos.

“Me destrozó todos los ligamentos y tendones desde la parte superior del tobillo izquierdo hasta la planta del pie”, declaró el joven al Daytona Beach News-Journal.

High fue dado de alta del hospital el lunes por la tarde para emprender el viaje de regreso a su casa en McDonough, Georgia. Los médicos le informaron que su recuperación tardaría al menos tres meses, por lo que no podría volver a trabajar instalando tuberías de gas.

“Espero que no me haya dañado nada importante en el pie para poder volver al trabajo”, dijo High a Fox 5 Atlanta.

Para ayudar con los gastos médicos, los costos de rehabilitación y los gastos de manutención, High creó una campaña en GoFundMe con el objetivo de recaudar 100.000 dólares. Para el martes por la mañana, los donantes habían aportado alrededor de $1.300 al fondo.

Los encuentros no provocados con tiburones son raros a nivel mundial; los expertos en vida marina del Acuario de Georgia estiman que se producen entre 60 y 65 incidentes al año en todo el mundo. Sin embargo, las cifras del Archivo Internacional de Ataques de Tiburones del Museo de Historia Natural de Florida muestran que Florida registró el mayor número de mordeduras de tiburón no provocadas en EE. UU. en 2025, y el condado de Volusia representó más de la mitad de los incidentes del estado ese año.

A pesar de las graves lesiones y las dificultades económicas, High afirmó no arrepentirse de sus acciones.

“Ella es la persona a la que más quiero, y prefiero verla a salvo que a mí”, dijo High a WKMG-TV.

Traducción de Sara Pignatiello