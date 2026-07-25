La Casa Blanca quiere que militares veteranos reemplacen a camioneros inmigrantes

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump quiere que los soldados sopesen convertirse en camioneros cuando dejen las fuerzas armadas para ayudar a reemplazar a las decenas de miles de conductores inmigrantes que perdieron sus licencias durante redadas este año.

Una nueva campaña lanzada el viernes promoverá programas que les permiten a los veteranos que recientemente condujeron vehículos militares de gran tamaño saltarse la prueba de habilidades requerida para obtener una licencia de conducir comercial. Otros soldados pueden asistir a una escuela de conducción comercial durante sus últimos seis meses de servicio activo. La ley GI también pagará el 100% de la capacitación para la licencia de conducir comercial y, para algunas personas, incluso cubrirá un subsidio de vivienda mientras estén en la escuela.

La campaña formará parte de una iniciativa interinstitucional más amplia para ayudar a los veteranos a encontrar buenos empleos civiles que la Casa Blanca planea anunciar el lunes.

El Departamento de Transporte comenzó a hacer cumplir los requisitos existentes de dominio del inglés para camioneros el verano pasado. Las preocupaciones sobre los requisitos de los conductores de camiones cobraron entonces más urgencia después de un choque en Florida en agosto, cuando un camionero realizó una vuelta en U ilegal y tres personas murieron. El secretario de Transporte, Sean Duffy, manifestó que ese conductor, que es de India, nunca debió haber recibido una licencia en primer lugar.

Auditorías realizadas en todos los estados descubrieron numerosas licencias de conducir comerciales para no residentes que seguían siendo válidas mucho después de que los permisos de trabajo de un inmigrante hubieran expirado, o que se emitieron sin verificar adecuadamente su estatus migratorio.

Desde entonces, unos 26.000 conductores han sido retirados de las carreteras por no demostrar dominio del inglés, y el Departamento de Transporte indicó que se cancelaron 30.000 licencias comerciales porque se emitieron de manera ilegal. El gobierno federal ha intentado retener millones de dólares de fondos para carreteras a California y Nueva York por no cumplir y revocar miles de licencias adicionales, pero esa iniciativa ha ido a parar a los tribunales. Varios otros estados —incluidos Pensilvania, Minnesota y Carolina del Norte— han sido advertidos de que corren el riesgo de perder financiamiento.

“Todos los días estamos retirando de nuestras carreteras a más y más conductores extranjeros peligrosos, y restableciendo la integridad de la industria camionera de Estados Unidos”, manifestó Duffy. “Nuestra nueva campaña Freedom Haulers (Transportistas de la libertad) ayudará a consolidar estos éxitos y a difundir el mensaje de que nunca ha habido un mejor momento para que los exmilitares de Estados Unidos se pongan al volante de un tráiler”.

El gobierno federal ha estado haciendo cumplir activamente las normas de las licencias de conducir comerciales

El sector del transporte por carretera ha aplaudido los empeños del gobierno por sacar de las carreteras a conductores que no cumplen con los requisitos y cerrar escuelas fraudulentas de licencias de conducir comerciales, y las empresas elogiaron esta nueva iniciativa para poner a más veteranos al volante.

“Los veteranos representan el 15% de nuestra fuerza laboral y aportan los más altos niveles de liderazgo, disciplina y habilidades técnicas que son esenciales para nuestro éxito. Estamos comprometidos a brindarles carreras con sentido y un entorno de apoyo donde puedan prosperar”, expresó Derek Leathers, presidente del consejo y director ejecutivo de Werner Enterprises.

Cole Stevens, director de estrategias de la empresa de transporte que lleva su apellido, comentó que la experiencia de los veteranos los convierte en grandes conductores.

“Algunos de los mejores conductores y líderes de la industria con los que he tenido el privilegio de trabajar son militares veteranos”, agregó Stevens. “Su integridad, sentido de responsabilidad y su mentalidad centrada en la misión los convierten en un activo increíble”.

Además de hacer cumplir las restricciones existentes, el gobierno anunció planes para restringir qué inmigrantes pueden obtener una licencia de conducir comercial para no residentes y exigirles que presenten el examen en inglés, pero esas normas están siendo impugnadas en los tribunales.

Los únicos conductores inmigrantes que pueden obtener una licencia bajo las nuevas normas son los titulares de una visa H-2A, H-2A o E-2. La H-2A es para trabajadores agrícolas temporales, mientras que la H-2B es para trabajadores temporales no agrícolas, y la E-2 es para personas que realizan inversiones sustanciales en un negocio en Estados Unidos.

Los inmigrantes representan aproximadamente el 20% de todos los camioneros, pero todas estas licencias para no residentes otorgadas a inmigrantes sólo representan aproximadamente el 5% de todas las licencias de conducir comerciales, es decir, unos 200.000 conductores.

Algunos grupos de inmigrantes han dicho creer que muchos conductores están siendo señalados injustamente. La atención se ha centrado en los camioneros sijs, porque el conductor del choque en Florida y el conductor de otro choque mortal en California en octubre son sijs.

Conducir camiones podría ser atractivo para los veteranos

El Departamento de Transporte planea trabajar con el Pentágono y los departamentos de Asuntos de los Veteranos y del Trabajo para promover este campo profesional como un buen empleo, el cual ofrece independencia a los veteranos que no quieren un trabajo de escritorio en la vida civil.

Los veteranos aún tienen que estudiar las normas y aprobar el examen escrito para obtener una licencia de conducir comercial, pero los soldados que recientemente condujeron grandes vehículos militares de más de 2,25 toneladas pueden saltarse la prueba de habilidades. El gobierno indicó que más de 40.000 veteranos ya han utilizado ese programa, el cual puede permitirles salir a la carretera en unas pocas semanas.

El Departamento de Transporte indicó que los camioneros actualmente ganan un promedio de 70.000 dólares al año, debido a la escasez de mano de obra en el mercado de transporte por carretera y al aumento de las tarifas.

Los veteranos que estuvieron en las fuerzas armadas al menos tres años también pueden usar el dinero del programa Ley GI para pagar la capacitación para la licencia de conducir comercial, y quizá incluso cumplan los requisitos para recibir un subsidio de vivienda.

———

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.