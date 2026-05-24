Muere un pescador en el 2do ataque mortal de tiburón en una semana en Australia

Un pescador submarino murió tras ser atacado por un tiburón en la Gran Barrera de Coral el domingo, en el segundo ataque mortal de tiburón en Australia en poco más de una semana, informó la policía.

El hombre, de 39 años, estaba con tres amigos buceando desde una embarcación en Kennedy Shoal, frente a la costa del estado de Queensland, al sur de Cairns, cuando fue atacado, indicó la inspectora de policía Elaine Burns.

Burns declaró a los periodistas: “El hombre estaba pescando con arpón cuando fue atacado y murió a causa de una lesión crítica en la cabeza”.

La víctima, residente de Cairns, fue trasladada en barco alrededor del mediodía a la localidad turística de Hull Heads, donde los paramédicos lo esperaban. Había “sufrido lesiones incompatibles con la vida”, señaló un comunicado del servicio de ambulancias.

Kennedy Shoal es un arrecife de coral poco profundo popular entre los pescadores recreativos. Los buceadores también se sienten atraídos por el Lady Bowen, un barco hundido del siglo XIX.

Pescadores informaron que se habían visto tiburones toro en la zona antes del ataque.

Un tiburón atacó mortalmente al pescador submarino Steve Mattabonni el 16 de mayo en un arrecife de coral frente a la isla Rottnest, cerca de la costa suroeste del estado de Australia Occidental.

El residente de Perth, de 38 años, fue llevado en barco a la isla vacacional, donde los paramédicos no pudieron reanimarlo.

Se sospechaba que se trataba de un tiburón blanco de cinco metros (16 pies).

Australia ha promediado más de tres ataques mortales de tiburón al año en las últimas décadas. La muerte más reciente es la tercera víctima mortal por tiburón en Australia en 2026.

Nico Antic, de 12 años, murió en un hospital días después de ser atacado por un presunto tiburón toro frente a una playa de Sydney el 18 de enero.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.