Salvavidas de 71 años relata cómo escapó por poco de un tiburón tras ser arrastrado 1,5 m bajo el agua

Un salvavidas de 71 años de Maine, EE. UU., afirma haber tenido un encuentro aterrador con un gran tiburón blanco después de ser arrastrado entre 1, 5 m y 1,8 m bajo el agua durante el fin de semana.

Greg Wilfert, que trabaja como socorrista en el parque estatal costero de Scarborough Beach, declaró a la cadena WHDH que el sábado estaba nadando en el mar con otros salvavidas cerca de un grupo de boyas cuando fue agarrado y arrastrado bajo el agua. Le dijo al canal que inicialmente había pensado que una de sus herramientas de guardavidas se había enganchado en un barco que pasaba.

“Pensé que había pasado un barco y se había llevado mi bote salvavidas, porque me arrastró bajo el agua, y enseguida me di cuenta de que no era un barco, que tenía que haber sido un gran tiburón blanco”, dijo.

Relató que, tras liberarse de su dispositivo de flotación, había nadado tan rápido para alejarse del tiburón que “podría haber vencido a Michael Phelps”.

Greg Wilfert, de 71 años, socorrista del Parque Estatal de Scarborough Beach, afirma que sobrevivió a un encuentro con un gran tiburón blanco mientras nadaba el sábado en Scarborough, Maine, EE. UU. ( WMTW )

“Nadé lo más rápido que pude hasta la superficie, y luego solo esperaba que no estuviera detrás de mí”, dijo.

Las autoridades locales declararon al medio que el ataque no resulta del todo sorprendente, dada la reciente actividad de tiburones en la región. WHDH informó que la semana pasada se habían avistado casi una docena de tiburones jóvenes en la zona.

A pesar de su representación en las películas y el temor generalizado que generan, los ataques de tiburones siguen siendo extremadamente raros. El único encuentro fatal con un tiburón en Maine ocurrió en 2020, cuando una mujer de 63 años fue atacada mientras nadaba con su hija cerca del pueblo de Harpswell, según el noticiero ABC Boston.

Tras el encuentro de Wilfert con el tiburón, las autoridades de Scarborough cerraron temporalmente la playa para vigilar la presencia de tiburones, según informó WMTW.

El encuentro dejó a Wilfert conmocionado. “Fue aterrador. No lo voy a negar”, dijo, y agregó que probablemente no nadaría cerca de boyas en un futuro próximo.

Desde el incidente, los socorristas de la playa han comenzado a utilizar una moto acuática y drones para inspeccionar el agua en busca de posible actividad de tiburones.

Traducción de Sara Pignatiello