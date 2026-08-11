Bomberos inadvertidamente agravaron incendio en aserradero en Maine, dice informe

Los bomberos que respondieron a una explosión e incendio en un aserradero de Maine utilizaron tácticas que de manera involuntaria agravaron la detonación, según un informe de investigadores federales.

La explosión ocurrió en Robbins Lumber, en la zona rural de Searsmont, el 15 de mayo. En el hecho murieron tres personas -- entre ellas dos bomberos -- y 13 resultaron heridas.

El fuego se originó en la base de un silo y el desplome del silo envolvió el área circundante en llamas.

El silo era una estructura de limitación de oxígeno, según un informe publicado este mes por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional. Al llegar, los bomberos introdujeron agua en el silo, aunque los procedimientos de emergencia del fabricante advierten en contra de hacerlo, indicó el informe.

“El documento advierte contra rociar agua o espuma dentro del silo de limitación de oxígeno, ya que forzará la entrada de aire y puede crear una mezcla potencialmente explosiva”, señala el informe. “La aplicación de agua en el silo en este incidente probablemente arrastró oxígeno hacia el espacio de aire en la parte superior del silo, removió el polvo dentro y provocó que quedara suspendido en una concentración explosiva”.

El informe indica en sus recomendaciones que los departamentos de bomberos deben asegurarse de que los bomberos elijan tácticas apropiadas para incendios en silos y que nunca dirijan agua o espuma hacia silos de limitación de oxígeno. También señala que se necesita más capacitación para los departamentos de bomberos sobre los peligros asociados con distintos tipos de silos.

La explosión ocurrió en el pequeño pueblo, a unos 150 kilómetros (95 millas) al noreste de Portland, y desencadenó una respuesta de 299 bomberos de 46 departamentos en un área de cuatro condados. Les tomó horas contener el incendio.

Representantes de Searsmont Fire & Rescue no devolvieron las llamadas telefónicas en busca de comentarios el martes. El subjefe del departamento, Wayne Woodbury, de 76 años, murió por las lesiones sufridas en la explosión. Andrew Cross, de 27 años, del Morrill Volunteer Fire Department, también falleció. Alden Robbins, copropietario del aserradero, murió semanas después a causa de las heridas.

Representantes de Robbins Lumber dijeron en el sitio web de la empresa que “ningún informe puede captar por completo el dolor vivido por nuestra comunidad, ni puede disminuir la enorme pérdida sufrida por tantos”. La empresa está trabajando con expertos del sector para reconstruir sus instalaciones, indicó el comunicado.

“Nuestro objetivo no es simplemente cumplir con los estándares actuales de la industria, sino superarlos. Estamos comprometidos a aprender de este suceso y a hacer todo lo que podamos para ayudar a evitar que algo así vuelva a ocurrir”, añadió el comunicado.

La Asociación Nacional de Protección contra Incendios declinó comentar el informe más allá de señalar que alienta a los bomberos a participar en el adiestramiento del Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional. El Departamento de Seguridad Pública de Maine también declinó hacer comentarios.

La Oficina del Jefe de Bomberos del Estado de Maine indicó a finales de mayo que la ignición rápida de material particulado provocó la explosión del silo, lo que hizo que se levantara de su base de concreto y liberara grandes cantidades de aserrín y otros materiales. Advirtió que el incendio y la explosión fueron accidentales.

El aserradero forma parte de la histórica industria maderera y de productos de madera en Maine. La empresa ha dicho que es un fabricante de madera de alta tecnología que existe desde el siglo XIX. __________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.