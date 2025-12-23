Triatleta que habló sobre embestidas de tiburones desaparece en el mar y temen que haya sido atacada

La triatleta estadounidense Erica Fox (55) ha sido dada por muerta tras desaparecer el domingo mientras nadaba frente a la costa de California, EE. UU., y se teme que haya sido atacada por un tiburón.

Fox, descrita como una “nadadora excepcional” y fundadora del club de natación Kelp Krawlers, estaba participando en un chapuzón de grupo en la península de Lovers Point en la ciudad de Pacific Grove alrededor del mediodía, cuando un testigo notó un “gran chapoteo”, lo que hizo temer un encuentro con un tiburón, según el canal de noticias KSBW.

La mujer ya había comentado sobre los peligros de los ataques de tiburón en una entrevista con The Independent en 2022.

Los 15 miembros del grupo de nadadores regresaron sanos y salvos a la orilla, excepto Fox. Dos testigos sugirieron que podría haberse encontrado con un tiburón mientras nadaba cerca de Lovers Point.

La Guardia Costera estadounidense informó que un testigo había visto a un tiburón entrar en el agua con lo que parecía ser una persona en la boca antes de sumergirse, mientras que un segundo testigo se dio cuenta más tarde de que Fox había desaparecido.

Fox fue vista por última vez con un traje de baño rojo y un gorro de natación amarillo.

Se presume que la triatleta Erica Fox (55) ha muerto tras ser atacada por un tiburón mientras nadaba el domingo cerca de Lovers Point, en Pacific Grove, California, EE. UU. ( Google Maps )

Finalmente, se suspendió una búsqueda que abarcó más de 84 millas (135 kilómetros) náuticas cuadradas y se extendió durante 15 horas. Las autoridades no han confirmado que se trate de un ataque de tiburón, y la investigación sobre su desaparición sigue abierta.

“La Guardia Costera extiende sus más profundas condolencias a la familia, amigos y seres queridos afectados por este trágico incidente”, dijo en un comunicado el capitán Jordan Baldueza, comandante del Sector San Francisco de la Guardia Costera.

El padre de Erica, James Fox, también reaccionó el lunes a su presunta muerte:

“Estoy en estado de shock y un poco aturdido por todo esto, porque ocurrió de la nada. Erica estaba haciendo ayer algo que realmente le gustaba”, declaró James Fox a NBC News.

Fox llevaba mucho tiempo en la comunidad local de nadadores y fundó el club informal Kelp Krawlers hace más de 20 años. El club nada semanalmente en Lovers Point, según informó el periódico New York Post.

En las redes sociales, Fox celebraba a menudo sus logros deportivos, compartiendo publicaciones en las que aparecía cruzando líneas de meta de triatlones y ganando medallas. En un impresionante post de 2013, compartió una foto de un buzo nadando junto a un gran tiburón blanco, con la siguiente leyenda: “Este es el animal más peligroso del mundo, y a su lado, un tiburón nada tranquilamente”.

En una entrevista con The Independent en agosto de 2022, Fox se describió a sí misma como una “nadadora oceánica empedernida”.

Dijo que el reciente ataque de un tiburón en Pacific Grove no la había disuadido a ella ni a otros miembros de Kelp Krawlers de nadar, aunque algunos usaban pulseras repelentes de tiburones.

Fox reflexionó sobre los riesgos con una perspectiva serena:

“En cuanto te zambulles en el agua, te encuentras inmediatamente en tierra extranjera. Somos los humildes huéspedes de la ecología oceánica. Me siento más vulnerable montando en bici que en el agua”, expresó.

Traducción de Sara Pignatiello