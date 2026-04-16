Trump afirma que él fue el responsable del programa Artemis II en una “mentira descarada”

Donald Trump ha dejado a la gente perpleja tras afirmar que él fue quien puso en marcha el programa Artemis II, gracias al cual los astronautas de la NASA realizaron un viaje histórico alrededor de la Luna.

Los cuatro astronautas que participaron en la misión Artemis II se ganaron el corazón de los estadounidenses y del mundo entero al alejarse de la Tierra más que ningún otro ser humano en la historia.

Sin embargo, parece que hay una persona en particular que está dispuesta a atribuirse parte de ese éxito: nada menos que el presidente de EE. UU., Trump.

Si bien Trump firmó —en 2017, durante su primer mandato— la Directiva de Política Espacial 1, que autorizaba la campaña lunar, el programa se nutre de iniciativas que ya se encontraban en curso para ese momento, como Orión, Plataforma Orbital Lunar Gateway y Commercial Lunar Payload Services.

Los cuatro astronautas que viajaron en la nave Orion a la Luna: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen ( Reuters )

En una extraña entrevista con Fox News, Trump pareció insinuar que él era el responsable del programa, a pesar de que eso es demostrablemente falso.

“Estuvieron geniales. Hablé con ellos mientras daban vueltas, justo después de salir de la oscuridad, de esa cavidad oscura. Genial, son geniales. Yo fui quien inició ese programa. La NASA estaba cerrada, totalmente cerrada. Había grama creciendo en las pistas de lanzamiento”, afirmó Trump.

CNN verificó la entrevista de Trump, repleta de información errónea, y explicó: “La NASA ha existido de manera ininterrumpida desde su fundación en 1958, y las principales iniciativas de la NASA se iniciaron durante las presidencias anteriores a Trump, las de George W. Bush y Barack Obama”.

“De hecho, el sistema de lanzamiento espacial (SLS, por sus siglas en inglés) utilizado en el reciente sobrevuelo lunar de Artemis II se desarrolló bajo el mandato de Obama a partir de 2011, mientras que la nave espacial Orion utilizada en Artemis II también es anterior al mandato de Trump”.

En las redes sociales, la gente comenzó a compartir una imagen de la misma tripulación de Artemis II con Joe Biden, tomada en la Oficina Oval años antes, en respuesta a la afirmación de Trump.

“‘Yo inicié ese programa… La NASA estaba cerrada’… Umm, vale… Aquí está Biden con la tripulación de Artemis II en la Casa Blanca en 2023”, señaló alguien.

Otro afirmó: “Miente con una facilidad increíble, y sus seguidores le creen”.

La exadministradora adjunta de la NASA, Lori Garver, comentó: “Una falsedad increíble. presidentes de ambos partidos han elaborado políticas y propuesto presupuestos para impulsar a la NASA, y esta nunca ha sido ‘cerrada’”.

Otra persona se burló diciendo: “Dentro de un año, el payaso naranja dirá que él fue uno de los astronautas”.

“Otra maldita mentira descarada”, escribió otro.

Traducción de Sara Pignatiello