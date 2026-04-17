Qué saber sobre las investigaciones a agentes federales tras la ofensiva migratoria en Minnesota

El estado de Minnesota ha iniciado investigaciones sobre las acciones de varios agentes federales durante la ofensiva migratoria del gobierno del presidente Donald Trump en las Ciudades Gemelas.

La oficina del condado de Hennepin anunció el jueves que presentó cargos contra Gregory Donnell Morgan Jr., un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), acusándolo de apuntar con su arma a un automovilista y a un pasajero en una autopista de Minneapolis. Un fiscal local señaló que se trata del primer caso penal contra un agente federal implicado en la ofensiva migratoria en Minnesota.

El gobierno federal ha señalado que los fiscales de Minnesota no tienen jurisdicción para investigar a agentes federales. Aun así, autoridades del estado demandaron al gobierno federal el mes pasado para obtener acceso a pruebas para realizar investigaciones sobre tres tiroteos ocurridos durante la ofensiva, incluidos dos que terminaron con muertes.

Así es como se encuentran algunos de los casos de mayor perfil:

Alex Pretti

Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años, era uno de los muchos manifestantes que marchaban en una calle comercial el 24 de enero cuando fue baleado y asesinado por agentes federales.

El gobierno de Trump sostuvo que los agentes dispararon “en defensa propia” contra Pretti, quien, según las autoridades federales, tenía una pistola semiautomática y se resistía “violentamente” a los agentes. Varios videos del tiroteo contradicen esas afirmaciones y muestran que Pretti solo tenía su teléfono móvil en la mano cuando los agentes lo derribaron al suelo. Uno de los agentes sacó una pistola de la parte trasera del pantalón de Pretti momentos antes de que otro agente le disparara por la espalda.

El Departamento de Justicia informó que el FBI realizaba una investigación de derechos civiles sobre la muerte de Pretti, y que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) lleva a cabo su propia investigación interna.

Renee Good

Good, una madre de 37 años, bloqueaba una calle residencial con su SUV y tocaba la bocina el 7 de enero cuando agentes de inmigración se acercaron al vehículo. Ella comenzó a avanzar y un agente del ICE que estaba de pie frente al vehículo disparó al menos dos veces contra el auto, matando a Good.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) indicó que el asunto sigue bajo investigación, pero que las imágenes muestran que Good obstaculizó las operaciones de las fuerzas del orden y convirtió su vehículo en un arma, lo que llevó al agente a actuar en defensa propia.

El secretario de Justicia interino de Estados Unidos, Todd Blanche, dijo que la División de Derechos Civiles del departamento no investiga todos los tiroteos de las fuerzas del orden y que deben existir circunstancias y hechos que “justifiquen una investigación”.

Julio Cesar Sosa Celis

Sosa Celis resultó herido el 14 de enero cuando un agente federal le disparó en el muslo derecho. Funcionarios federales acusaron inicialmente a Sosa Celis y a otro hombre de golpear a un agente del ICE con el mango de una escoba y una pala para nieve. Pero fiscales federales retiraron posteriormente todos los cargos contra los hombres, y las autoridades abrieron una investigación penal para determinar si dos agentes de inmigración mintieron bajo juramento sobre el tiroteo.

El DHS informó que ambos agentes están con licencia administrativa mientras el ICE y el Departamento de Justicia realizan una revisión conjunta.

ChongLy “Scott” Thao

El condado de Ramsey, en el que se encuentra St. Paul, investiga el arresto de ChongLy “Scott” Thao, un hombre hmong-estadounidense, ocurrido el 18 de enero a manos de agentes federales, como un posible caso de secuestro, allanamiento y detención ilegal.

Agentes del ICE derribaron la puerta principal de la casa de Thao en St. Paul con las armas desenfundadas, y luego lo sacaron al exterior únicamente con su ropa interior y una manta, en condiciones de frío extremo. El arresto quedó registrado en un video que se difundió ampliamente.

El fiscal del condado de Ramsey, John Choi, y el jefe policial Bob Fletcher manifestaron el lunes que buscan información del Departamento de Seguridad Nacional, pero que no han podido determinar si los agentes del ICE tenían una orden para arrestar a Thao.

El DHS afirmó en un comunicado que el ICE no secuestra a personas y calificó la investigación del condado como una maniobra política.

Otros incidentes

A inicios de marzo, la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, dijo que su oficina investigaba al menos 17 casos y evaluaba la posibilidad de presentar cargos por mala conducta contra agentes federales, entre ellos, el funcionario de la Patrulla Fronteriza Greg Bovino.

Entre los hechos incluidos en la investigación figuraba un incidente en el que Bovino lanzó una granada de humo contra manifestantes el 21 de enero. En otro, ocurrido el 7 de enero, varios agentes federales realizaron un arresto fuera de una escuela secundaria y desplegaron irritantes químicos aunque había estudiantes y personal cerca.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.