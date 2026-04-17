Unos 15 latinoamericanos deportados desde EEUU llegan a Congo, dice abogada

Unas 15 personas deportadas desde Estados Unidos aterrizaron en Kinshasa, la capital de República Democrática de Congo, en la madrugada del viernes, informó su abogada.

Es el último ejemplo de cómo el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utiliza acuerdos con países africanos para acelerar la expulsión de migrantes.

Todos los deportados son de América Latina y el gobierno congoleño prevé que permanezcan en el país por un breve periodo de tiempo, declaró a The Associated Press la abogada estadounidense Alma David.

Un funcionario de la agencia congoleña de migración confirmó las llegadas, pero no proporcionó más detalles.

Todos los deportados habían recibido protección legal de jueces en Estados Unidos que impedía su devolución a sus países de origen, indicó David. Actualmente se alojan en un hotel en Kinshasa, añadió.

La Organización Internacional para las Migraciones, una agencia afiliada a Naciones Unidas, intervendrá para ofrecer un “retorno voluntario asistido”, contó David a la AP.

“El hecho de que el foco esté en ofrecerles un retorno ‘voluntario’ a sus países de origen cuando pasaron meses en detención migratoria en Estados Unidos luchando para no tener que regresar a casa es muy alarmante”, afirmó.

La OIM no respondió a una solicitud de comentarios.

El Ministerio de Comunicación de Congo señaló en un comunicado a principios de mes que recibiría a algunos migrantes como parte de un nuevo acuerdo en el marco del programa de terceros países de la Casa Blanca.

El departamento describió el acuerdo como “temporal” y apuntó que refleja el “compromiso con la dignidad humana y la solidaridad internacional” de la nación africana. La iniciativa no tendrá costo alguno para el gobierno, y Washington cubriría la logística necesaria, indicó.

El comunicado señaló que no se prevé un traslado automático de los deportados y añadió que “cada situación estará sujeta a una revisión individual de conformidad con las leyes de la República y los requisitos de seguridad nacional”.

Estados Unidos ha alcanzado acuerdos de deportación a terceros países similares con al menos otras siete naciones en África, muchas de las cuales están entre las más afectadas por las políticas del gobierno de Trump que han restringido el comercio, la ayuda y la migración.

La Casa Blanca ha gastado al menos 40 millones de dólares en la deportación de unos 300 migrantes a terceros países, de acuerdo con un reporte publicado recientemente por el personal demócrata del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense.

Abogados y activistas han planteado dudas sobre la naturaleza de los acuerdos con países de África y de otras partes. Varias de las naciones africanas firmantes tienen gobiernos notoriamente represivos y antecedentes de violaciones de derechos humanos, como Esuatini, Sudán del Sur y Guinea Ecuatorial.

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Banchereau informó desde Dakar, Senegal.