El precio del petróleo se desploma tras anuncio de Irán sobre el estrecho de Ormuz

Los precios del petróleo se desplomaron más de un 10 % el viernes, después de que Irán anunciara que el estrecho de Ormuz permanecerá abierto al tránsito de buques comerciales durante el actual alto el fuego, en línea con el acuerdo alcanzado en Líbano.

Los futuros del crudo Brent cayeron 11,12 dólares, un 11,2 %, hasta situarse en 88,27 dólares por barril a las 9:11 a. m. (hora del Este). Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI) retrocedió 11,40 dólares, un 12 %, hasta los 83,29 dólares.

El descenso se produjo tras un mensaje del ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, en X, donde aseguró que el paso por el estrecho estará “completamente abierto” durante el resto del alto el fuego, a través de rutas coordinadas con las autoridades marítimas del país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el anuncio en Truth Social: “¡Irán acaba de anunciar que el estrecho está completamente abierto al tránsito! ¡Gracias!”.

open image in gallery Trump afirmó que un acuerdo con Irán está cerca de concretarse

El analista de UBS Giovanni Staunovo señaló que el anuncio apunta a una posible desescalada. “Los comentarios del ministro de Exteriores de Irán sugieren que la situación se mantendrá estable mientras dure el alto el fuego. Ahora habrá que ver si aumenta de forma significativa el número de petroleros que cruzan el estrecho”, afirmó.

De hecho, los precios ya habían comenzado a bajar más temprano, en medio de especulaciones sobre nuevas conversaciones entre Estados Unidos e Irán durante el fin de semana. A esto se sumó el alto el fuego de 10 días entre Líbano e Israel, lo que reforzó el optimismo de los inversores ante una posible reducción de las tensiones en Oriente Medio.

En ese contexto, Donald Trump aseguró que Teherán se habría mostrado dispuesto a no desarrollar armas nucleares durante más de 20 años, uno de los puntos clave en las negociaciones.

“Veremos qué pasa, pero creo que estamos muy cerca de alcanzar un acuerdo con Irán”, dijo el presidente ante la prensa el jueves, a las afueras de la Casa Blanca.

Traducción de Leticia Zampedri