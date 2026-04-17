Starmer rechaza dimitir por nombrar a amigo de Epstein como embajador en Washington

El primer ministro británico, Keir Starmer, se resistió el viernes a las exigencias de que dimita tras revelarse que su elección para embajador del Reino Unido en Washington, empañada por el escándalo, asumió el cargo pese a no superar los controles de seguridad.

Starmer afirma que no fue informado de que el Ministerio de Asuntos Exteriores anuló la recomendación, hecha a principios de 2025 por los responsables de seguridad, de no darle el puesto a Peter Mandelson. Muchos consideraban que Mandelson era un nombramiento arriesgado por su antigua amistad con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Starmer manifestó que estaba “absolutamente furioso” por haber sido mantenido al margen, y calificó la situación de “asombrosa” e “imperdonable”. Añadió que expondría “todos los hechos pertinentes con verdadera transparencia” ante el Parlamento el lunes.

El principal funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores, Olly Robbins, cargó con la responsabilidad de la decisión y dimitió.

El cargo del primer ministro está en peligro

El puesto del primer ministro se ha visto amenazado por su fatídica decisión de nombrar a Mandelson, un experto en comercio y veterano dirigente del gobernante Partido Laborista, como enviado ante el gobierno del presidente Donald Trump. Fue un riesgo calculado que salió espectacularmente mal y podría derribar al primer ministro.

Políticos de oposición expresaron su incredulidad ante la posibilidad de que Starmer ignorara que Mandelson no había superado la evaluación de seguridad. La oficina del primer ministro indicó que él se enteró apenas esta semana.

Darren Jones, secretario principal del primer ministro, declaró el viernes que “la recomendación era no nombrar a Peter Mandelson para el cargo” y que el Ministerio de Asuntos Exteriores la ignoró. Señaló que eso era “asombroso”, aunque estaba dentro de las normas.

Afirmó que a ningún ministro del gobierno se le había informado de la evaluación de seguridad.

Jones explicó que los controles, realizados por un departamento conocido como Verificación de Seguridad de Reino Unido, “revisan información de antecedentes financieros, personales, sexuales, religiosos y de otros tipos, y por eso se mantiene extremadamente privada en un portal al que solo unas pocas personas tienen acceso”.

La líder del opositor Partido Conservador, Kemi Badenoch, dijo que las afirmaciones de que el primer ministro no lo sabía son “completamente absurdas”.

“Esta historia no cuadra. El primer ministro nos está tomando por tontos”, declaró a la BBC. “Todos los caminos conducen a una dimisión”.

Ed Davey, líder de los centristas Liberal Demócratas, sostuvo que Starmer “debe irse” si engañó al Parlamento y mintió al público británico. El partido pidió al asesor de ética del primer ministro que investigue si Starmer infringió el código de conducta del gobierno al engañar al Parlamento.

Starmer ha insistido repetidamente en que se siguió el “debido proceso” en el nombramiento, anunciado en diciembre de 2024. Mandelson asumió el puesto en Washington en febrero de 2025, tras someterse a la evaluación de seguridad.

Mandelson tenía vínculos conocidos con Epstein

La experiencia de Mandelson como exjefe de comercio de la Unión Europea se consideraba un gran activo para intentar persuadir al gobierno de Trump de no imponer fuertes aranceles a los productos británicos, y pareció dar resultado cuando ambos países alcanzaron un acuerdo comercial en mayo de 2025.

Sin embargo, en diversos documentos publicados por el gobierno en marzo, después de que el Parlamento lo obligara a hacerlo, se muestra que Starmer ignoró las señales de alarma planteadas por su equipo sobre el nombramiento. Se le advirtió que la amistad de Mandelson con Epstein, quien murió en prisión en 2019, exponía al gobierno a un “riesgo reputacional”.

Starmer destituyó a Mandelson en septiembre de 2025 después de que surgieran pruebas de que había mentido sobre el alcance de sus vínculos con Epstein.

La publicación en enero de millones de páginas de documentos relacionados con Epstein por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló más y mostró que la relación del entonces embajador con el financiero continuó aun después de la condena de Epstein en 2008 por delitos sexuales relacionados con una menor.

Varios correos electrónicos indican que, en 2009, tras la crisis financiera mundial, Mandelson transmitió a Epstein información gubernamental sensible y que podía afectar los mercados.

Posteriormente, la policía británica abrió una investigación penal. Mandelson fue arrestado el 23 de febrero bajo sospecha de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público.

Fue puesto en libertad sin condiciones de fianza mientras continúa la investigación policial. Mandelson negó previamente haber cometido irregularidades y no ha sido acusado formalmente. No enfrenta acusaciones de conducta sexual indebida.

El hermano del rey Carlos III, Andrew Mountbatten-Windsor, anteriormente conocido como el príncipe Andrés, también está bajo investigación policial por su amistad con Epstein. Él también fue arrestado, pero no ha sido acusado.

Los recientes tropiezos de Starmer

El primer ministro se ha disculpado con el público británico y con las víctimas de Epstein por haber creído lo que ha calificado como “las mentiras de Mandelson”.

Las revelaciones sobre Mandelson se suman a una serie de reveses que Starmer ha afrontado desde que condujo al Partido Laborista a una aplastante victoria electoral en julio de 2024. Ha tenido dificultades para lograr el crecimiento económico prometido, reparar los deteriorados servicios públicos y aliviar el costo de vida, y se ha visto acosado por errores y giros de postura.

El primer ministro desactivó una posible crisis en febrero, cuando algunos legisladores laboristas lo llamaron a dimitir debido al nombramiento de Mandelson. Pero podría enfrentar un desafío a su liderazgo después de las elecciones locales y regionales del 7 de mayo, en las que se prevé que el Partido Laborista tenga un mal desempeño.

Pese a sus dificultades en el frente interno, Starmer ha sido elogiado por su labor en el escenario mundial. Ha desempeñado un papel clave en mantener el apoyo europeo a Ucrania, y estuvo en París el viernes para copresidir una cumbre junto al presidente francés Emmanuel Macron sobre la reapertura del estrecho de Ormuz, la ruta de transporte de petróleo bloqueada por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.