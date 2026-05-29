Ante estancamiento en Ucrania y descontento interno, Putin parece listo para intensificar su guerra

Ante un estancamiento en el campo de batalla en Ucrania y una nación cada vez más harta de la guerra, el presidente ruso Vladímir Putin parece dispuesto a cambiar la narrativa en lo referente al conflicto.

Todo indica que intensificará drásticamente los ataques aéreos rusos sobre la capital ucraniana con la esperanza de apuntalar sus menguantes índices de aprobación interna y convencer a una población cada vez más pesimista de que Moscú está ganando la guerra, luego de más de cuatro años de conflicto armado.

La advertencia rusa de lanzar ataques“coherentes y sistemáticos” hacia Kiev, y su llamado a evacuar las embajadas extranjeras en la capital ucraniana, muestra la intención de Putin de expandir sus bombardeos a pesar de los altos costos y la posible indignación de la comunidad internacional.

Los enormes ejercicios de las fuerzas nucleares rusas a principios de este mes y una serie de declaraciones beligerantes por parte de Moscú, en las que se advirtió a los aliados europeos de Ucrania sobre posibles represalias por lo que el Kremlin calificó como su participación en ataques ucranianos con drones, han subrayado la intención de Putin de subir la apuesta.

Rusia se estanca en sus avances y Ucrania refuerza ataques de largo alcance

Después de una serie de avances el año pasado, el progreso de las fuerzas rusas a lo largo de los más de 1.000 kilómetros (600 millas) de frente de batalla se ha estancado casi por completo en fechas recientes, mientras que Ucrania ha lanzado exitosos contraataques y recuperado algo de terreno.

“El carácter de la guerra está cambiando a favor de las fuerzas ucranianas, al menos por ahora”, señaló el Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Washington, durante un análisis reciente. “Las tasas de avance de las fuerzas rusas se están estancando, mientras que las fuerzas ucranianas están empleando tácticas y conceptos operativos novedosos en sus esfuerzos por salir de la guerra de posiciones”.

El estancamiento en el campo de batalla socava el objetivo declarado de Putin de capturar rápidamente la región oriental de Donetsk, que sigue bajo control ucraniano. Kiev ha rechazado sus exigencias de retirarse de la región como condición para un alto el fuego.

Al mismo tiempo, Ucrania ha expandido de manera significativa sus ataques de largo alcance contra instalaciones energéticas y fábricas de armamento, infligiendo daños cada vez más significativos en territorio ruso.

Putin redujo la magnitud del desfile anual del Día de la Victoria del 9 de mayo por temor a ataques con drones ucranianos. Días después, una enorme ofensiva con drones en los suburbios de Moscú cobró la vida de tres personas y demostró que incluso la capital y toda su protección no es completamente inmune a los ataques, destruyendo por completo los esfuerzos del Kremlin por presentar el conflicto como algo lejano que no afecta a los civiles rusos.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy afirmó que los ataques estaban “cambiando significativamente la situación —y, de manera más amplia, la percepción mundial de la guerra rusa”.

Al reconocer la creciente amenaza de los ataques de Ucrania, legisladores rusos aprobaron esta semana un proyecto de ley que establece que los bancos del país deben asumir el costo de instalar sistemas de bloqueo de drones drones en sus instalaciones, y no tener que depender de las fuerzas armadas.

“Desde la perspectiva de Rusia, estos ataques sólo van a empeorar”, comentó Thomas Withington, del Royal United Services Institute en Londres. Añadió que los ataques ucranianos, cada vez más audaces, “imponían no sólo un costo político, sino también económico en Rusia”.

La guerra está pasando factura en Rusia

La economía de Rusia se ha estancado a medida que el impulso inicial del enorme gasto militar se ha ido agotando. El gobierno ha aumentado los impuestos e incrementado el endeudamiento interno para mantener bajo control el déficit presupuestario. Y aunque la guerra de Estados Unidos contra Irán le ha significado a Rusia ingresos petroleros extraordinarios, los desafíos económicos fundamentales persisten.

Se tiene previsto que Putin minimice las dinámicas negativas durante su discurso en el foro económico internacional de la próxima semana en San Petersburgo, un evento anual que tiene como objetivo exhibir los logros de Rusia.

Nigel Gould-Davies, del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos con sede en Londres, sostuvo en un análisis que “los altos precios del capital, la mano de obra y los bienes impulsados por la guerra, así como el aumento de impuestos, han comenzado a deprimir los sectores civiles”, lo que ha dado lugar a “una economía dual de producción militar sobrecalentada y estancamiento civil”.

Aunque Rusia ha dependido de soldados voluntarios durante la guerra, ofreciéndoles salarios relativamente altos y otros beneficios, Gould-Davies argumentó que “hay indicios de que este incentivo podría ya no estar funcionando, y de que Rusia ha comenzado a perder más tropas de las que puede reclutar”.

Para mantener la guerra, el Kremlin tendrá que movilizar por la fuerza recursos humanos y materiales, lo que requiere “recortar las últimas libertades de mercado postsoviéticas, la libertad laboral y la libertad de movimiento”, indicó.

En una muestra del creciente descontento, algunos influencers que solían ser leales al Kremlin han empezado a criticar abiertamente las políticas del gobierno.

Una medida de las autoridades para restringir los servicios de internet en teléfonos móviles y bloquear aplicaciones populares de mensajes ha alterado la rutina diaria de millones de personas. Natalya Kasperskaya, una destacada empresaria del sector tecnológico y firme partidaria del Kremlin, arremetió fuertemente contra los apagones y los intentos por bloquear las redes privadas, advirtiendo que causan un daño masivo al sector tecnológico.

Tatyana Stanovaya, experta en Rusia y fundadora del boletín R.Politik que se enfoca en la política del Kremlin, destacó que la expansión de los ataques ucranianos, junto con el bloqueo al internet móvil y el aumento de impuestos, han perjudicado la posición de Putin. Aunque no enfrenta amenazas inmediatas a su poder, “el desvanecimiento gradual de la credibilidad de Putin es real”, afirmó.

Meses atrás, las encuestas de opinión rusas —incluida una realizada por una encuestadora estatal— registraron una caída en los índices de aprobación de Putin, aunque repuntaron ligeramente en mayo en el sondeo estatal después de que la organización cambió su metodología para incluir entrevistas cara a cara. Muchos observadores creen que las cifras podrían estar infladas en medio de una represión generalizada contra la disidencia.

“Putin está perdiendo su magia”, escribió Alexander Baunov, del Carnegie Russia Eurasia Center. “El poder sigue indiviso en sus manos, pero su hechizo se desvanece. Incluso los leales se quejan de las crecientes restricciones y la represión, y los empresarios que solían ser optimistas ahora están desalentados”.

Nuevas amenazas de Rusia contra Ucrania y Occidente

En referencia a un ataque ucraniano con drones del 22 de mayo contra un dormitorio universitario en un territorio del este de Ucrania ocupado por Rusia, en el que según Moscú murieron 21 personas, Putin ordenó un ataque a gran escala contra Kiev. La andanada del domingo, en la que se utilizó el nuevo misil hipersónico Oreshnik, dejó dos muertos, decenas de heridos y varios edificios dañados.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia declaró el lunes que Moscú lanzará ataques “coherentes y sistemáticos” contra instalaciones de fabricación de drones y “centros de toma de decisiones” en Kiev. Hizo un llamado a diplomáticos extranjeros a salir de la capital ucraniana, una exigencia que los aliados de Ucrania rechazaron.

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, se comunicó telefónicamente con secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para advertirle de los inminentes ataques y presionar para la evacuación de diplomáticos.

“El peligro en todas estas guerras, a medida que continúan y se prolongan, es que siempre existe la amenaza de una escalada, de que se extiendan hacia algo nuevo”, declaró Rubio después de la llamada.

La guerra en Irán ha dejado prácticamente en suspenso los esfuerzos de mediación de Estados Unidos en Ucrania y ha drenado los arsenales estadounidenses, retrasando la entrega de misiles Patriot que Ucrania necesita para repeler los ataques rusos.

El analista militar moscovita Serguéi Poletaev señaló que Rusia ve la escasez de medios de defensa aérea en Kiev como una oportunidad.

“Las defensas aéreas de Kiev se han agotado lo suficiente como para que un ataque masivo sea eficiente”, señaló recientemente.

Además de su ofensiva declarada contra Kiev, Rusia emitió una serie de amenazas a los aliados europeos de Ucrania.

El Ministerio de Defensa publicó una lista de instalaciones en Europa que, según dijo, estaban involucradas en la fabricación de drones y sus componentes para Ucrania. En tanto, el Servicio de Inteligencia Exterior de Moscú advirtió a las naciones bálticas que su pertenencia a la OTAN no las protegerá de las represalias de Moscú si permiten que Ucrania lance ataques desde su territorio. Esos aliados han denunciado las afirmaciones de Moscú.

“En realidad estamos muy, muy cerca de una confrontación militar directa”, declaró Dmitry Polyansky, enviado de Rusia ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.