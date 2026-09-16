“¿No puedes hacerlo subir?”: las últimas palabras antes del accidente del helicóptero de NBC News

Tres personas murieron y otra resultó herida después de que un helicóptero de NBC News se estrellara el martes en Los Ángeles. El audio captado a bordo registró el momento en que uno de los pasajeros le preguntó al piloto: “¿Qué? ¿No puedes hacerlo subir?”.

La aeronave se encontraba en Chatsworth, en el Valle de San Fernando, para cubrir las consecuencias de un accidente de tránsito ocurrido horas antes, en el que un autobús urbano chocó contra una camioneta SUV. Dos personas murieron y otras seis resultaron heridas.

El helicóptero sobrevolaba la zona y transmitía en vivo imágenes de los restos del accidente cuando comenzó a tener problemas, mientras la transmisión registraba los momentos de tensión a bordo segundos antes de que la aeronave se estrellara entre dos edificios comerciales, según informó un portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles. Tres personas murieron en el lugar y una cuarta fue trasladada a un hospital de la zona, aunque por el momento se desconoce su estado.

NBC4 Los Ángeles identificó a dos de las víctimas como el piloto George Marciniw y la fotoperiodista aérea Eliana Moreno, conocida por los televidentes tanto de la cadena como de su estación hermana en español, Telemundo 52. Ambos trabajaban para Angel City Air, empresa afiliada a la estación.

open image in gallery Equipos de emergencia en el lugar del accidente de helicóptero ocurrido el martes en Chatsworth, Los Ángeles ( AP )

Ambas víctimas eran del sur de California. NBC Los Ángeles y Telemundo 52 les rindieron homenaje en un comunicado conjunto.

“Lamentamos profundamente informar que un helicóptero que brindaba cobertura aérea para NBC4 y Telemundo 52 sufrió un accidente mortal en Los Ángeles el martes por la noche”, señaló el comunicado.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a las familias, amigos y compañeros de quienes perdieron la vida”.

Antes de que se conociera la identidad de las víctimas, NBC4 confirmó en vivo que la aeronave accidentada era su NewsChopper 4.

“Les hemos estado contando que intentábamos reconstruir lo ocurrido”, dijo la presentadora de NBC Colleen Williams.

open image in gallery Eliana Moreno y George Marciniw fueron identificados como dos de las víctimas ( Facebook/George Marciniw/Facebook )

“Sabíamos que era un helicóptero de noticias. Sabíamos que habíamos perdido el contacto con nuestro equipo a bordo y acabamos de recibir la confirmación de que el NewsChopper 4 se estrelló poco antes de las siete de la noche en Chatsworth”.

Las imágenes del lugar del accidente mostraron al menos cuatro vehículos y dos contenedores de carga en llamas mientras los bomberos intentaban extinguir el incendio. Unos 70 efectivos acudieron al lugar y lograron controlar el fuego.

Más tarde, el Departamento de Policía de Los Ángeles informó que el accidente ocurrió a las 6:58 p. m. y que sus agentes acudieron a la intersección de la avenida Lurline y la calle Nordhoff.

La tercera persona que murió se encontraba en el exterior, en un estacionamiento junto al edificio comercial, según informó en una conferencia de prensa el capitán Branden Silverman, portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD). La víctima aún no ha sido identificada.

El testigo Zareh Sevanesian contó a NBC que conducía cerca del lugar cuando vio que el helicóptero descendía de forma errática.

open image in gallery Un agente de la Policía de Los Ángeles atiende a la prensa cerca del lugar del accidente ( AFP/Getty )

“Mientras conducíamos, miré hacia la izquierda”, relató. “Vi el helicóptero y algo no me cuadraba. Le dije a mi esposa: ‘Ese helicóptero no está volando bien’”.

Tras el accidente, Sevanesian se acercó al lugar donde había caído el helicóptero y describió la escena como “uno de los incendios más violentos que he visto en mi vida”.

El testigo dijo que encontró a una persona cerca de los restos y a otras tres que gritaban. Su esposa, Allyona Sevanesian, añadió: “Fue aterrador y muy triste para todos”.

Durante la madrugada del miércoles, la reportera de NBC4 Lauren Coronado informó desde las inmediaciones del lugar: “Creo que muchos de nosotros todavía intentamos asimilar lo ocurrido, esta terrible pérdida”. También señaló que un equipo especializado en materiales peligrosos trabajaba en la zona para retirar el combustible derramado por el helicóptero.

En un homenaje a Moreno y Marciniw, el noticiero los describió como “el equipo en el cielo” y recordó que Moreno solía publicar videos de su trabajo y compartir su asombro por las vistas desde el aire.

open image in gallery Un agente de la Policía de Los Ángeles custodia la zona tras el accidente del martes ( AFP/Getty )

La presentadora de noticias Lynette Romero tomó de la mano a una colega y se secó las lágrimas al escuchar la voz de Moreno en una de sus publicaciones.

En declaraciones a la cadena, el piloto Esteban Jiménez contó que conocía a Marciniw desde la década de 1990 y que había sido su instructor de vuelo. “Hablé con él el domingo. Estábamos conversando sobre el negocio de la aviación y la jubilación”, recordó.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, dijo estar “absolutamente devastada” por las muertes ocurridas en los dos accidentes del martes.

“Mis condolencias a las familias y seres queridos de las personas que perdimos en el trágico choque del autobús y el accidente de helicóptero”, expresó Bass, quien también agradeció a los equipos de emergencia por su rápida respuesta.

El gobernador de California, Gavin Newsom, también expresó sus condolencias: “Acompañamos a las víctimas y a las familias afectadas por los trágicos accidentes del autobús de Metro y del helicóptero ocurridos esta noche en Chatsworth, así como a toda la familia de NBC4”.

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte y la Administración Federal de Aviación investigarán las causas del accidente del helicóptero, según informó el Departamento de Bomberos. Por el momento, las autoridades no han dado a conocer ninguna posible causa.

Traducción de Leticia Zampedri