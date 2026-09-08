Misterio tras accidente aéreo en las Bahamas: abuelos y nietos continúan desaparecidos

Las autoridades pusieron en marcha un operativo de búsqueda después de que una avioneta en la que viajaban cuatro integrantes de una familia que regresaba a Florida desapareciera el lunes frente a las costas de las Bahamas, según informaron la Guardia Costera de Estados Unidos y las autoridades locales.

La avioneta había despegado de Great Harbour Cay, en las islas Berry, y se dirigía al Aeropuerto Ejecutivo de Miami, en el condado de Miami-Dade, cuando se perdió contacto con ella, informó la policía de las Bahamas en un comunicado.

Las autoridades identificaron el avión como un Piper PA-34 de cinco plazas, con matrícula N212ML. Los controladores aéreos perdieron contacto con el vuelo cuando se encontraba a unos 21 kilómetros al oeste de la isla de Andros.

open image in gallery Una embarcación de la Guardia Costera de Estados Unidos permanece atracada en la base de la institución en San Juan, Puerto Rico ( AFP/Getty )

Las autoridades concentraron las labores de búsqueda en la última ubicación conocida de la avioneta, ante la sospecha de que hubiera realizado un aterrizaje de emergencia en el mar. “La policía de la isla de Andros está coordinando los esfuerzos para localizar una aeronave que se cree que realizó un aterrizaje forzoso frente a la costa de Red Bays, en el norte de Andros”, informó la agencia.

Mientras avanzaba el operativo, Silvia Larrieu, familiar de los desaparecidos, confirmó que Mario Lamar, de 80 años, pilotaba la avioneta y viajaba junto a su esposa, Lily Lamar, de 79, y dos de sus nietos, Christian Sosa, de 22 años, y Sophie Sosa, de 28. En declaraciones difundidas por WSVN-TV, en Miami, explicó que los cuatro habían pasado el fin de semana del Día del Trabajo en su casa de Great Harbour Cay, un destino habitual para la familia. “Han pasado toda su vida yendo allí. Es como su segundo hogar”, contó.

Las primeras señales de alarma surgieron cuando la familia dejó de recibir noticias de ellos. Poco antes del despegue, Sophie había enviado un mensaje al chat familiar para avisar que estaban abordando el avión, pero después de eso no volvieron a saber nada. Con el paso de las horas y sin obtener respuesta a sus mensajes, Larrieu comenzó a preocuparse por lo que pudiera haber ocurrido durante el vuelo.

open image in gallery Un avión de la Guardia Costera de Estados Unidos sobrevuela las aguas cercanas a la isla de Andros, en las Bahamas ( USCG )

Los datos de FlightAware muestran que la avioneta descendió de unos 10.000 a 3.700 pies en apenas tres minutos antes de desaparecer, según informó el Miami Herald.

Ante la falta de noticias, Larrieu pidió ayuda a cualquier persona que estuviera navegando o sobrevolando la zona y pudiera haber visto algo que contribuyera a localizar a sus familiares. “Ya sea desde un avión o un barco, cualquier señal que hayan visto puede ayudarnos a encontrarlos y traerlos de vuelta con vida”, señaló.

La familia aseguró que Lamar era un piloto experimentado y que mantenía su avioneta en excelentes condiciones. Mientras las autoridades continuaban con el operativo, uno de sus hijos se sumó a la búsqueda a bordo de una lancha que partió el lunes desde Great Harbour Cay.

Ese mismo día, alrededor de las 2:00 p. m., las autoridades de las Bahamas solicitaron apoyo de emergencia a la Guardia Costera de Estados Unidos, que se sumó al operativo con el despliegue de medios aéreos para rastrear la zona. “Los operadores del centro de mando del Distrito Sureste coordinaron el despliegue de un HC-144 Ocean Sentry para ayudar a las autoridades bahameñas en la búsqueda”, explicó un portavoz de la institución.

Sin embargo, el deterioro de las condiciones meteorológicas obligó a suspender las labores. La policía de las Bahamas informó que el mal tiempo impedía continuar con el operativo y no precisó cuándo podría reanudarse.

La avioneta desapareció del radar mientras una tormenta afectaba la zona, aunque por el momento se desconoce si las condiciones meteorológicas tuvieron alguna relación con lo ocurrido.

Traducción de Leticia Zampedri