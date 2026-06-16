Oliver Tree reveló sus planes para su patrimonio semanas antes del fatal accidente de helicóptero

Pocas semanas antes de su muerte en Brasil, Oliver Tree habló sobre las disposiciones financieras incluidas en su testamento.

El cantante estadounidense de pop alternativo, conocido por su éxito viral en internet y por mezclar distintos géneros musicales, fue una de las seis personas que murieron el domingo cuando dos helicópteros colisionaron en el aire sobre Río de Janeiro. Tenía 32 años.

Durante un episodio de abril del programa The Zach Sang Show, el intérprete de ‘Miss You’ reflexionó sobre su fortuna y la manera en que planeaba administrar su patrimonio tras su fallecimiento.

"No creo que ninguna de las riquezas ni de las cosas que se obtienen de ellas me pertenezcan realmente", afirmó.

El artista explicó que su testamento establece que su familia no heredará su fortuna. "Cuando muera, mi testamento estipula que mi familia no recibirá ni un centavo. Si tengo esposa e hijos, tampoco recibirán ni un solo centavo. Me aseguraré de que mis hijos vayan a la universidad, ese es el acuerdo. Pero no les voy a dar todo resuelto".

Tree agregó que sus seres queridos ya cuentan con estabilidad económica. "Están bien atendidos porque mi padre trabajó en algunos proyectos en la década de 2000. La idea es que, cuando muera, todo el dinero vuelva a los artistas", señaló.

El cantante también reveló que creó una fundación llamada Dr. Oliver Tree Art Scholarships for Young Geniuses (Becas de Arte del Dr. Oliver Tree para Jóvenes Genios), destinada a administrar los ingresos generados por su música y destinarlos al apoyo de nuevos talentos artísticos.

open image in gallery Semanas antes de su muerte, Oliver Tree aseguró que su familia no recibiría "ni un centavo" de su fortuna ( Zach Sang Show )

Tree explicó que también contempló qué ocurriría con los ingresos que su obra pudiera seguir generando después de su muerte.

"Pero también habrá otros ingresos, porque cuando muera, mi obra seguirá generando valor y probablemente valdrá más que ahora", continuó. "La gente terminará apreciando mis estúpidos videos y mis estúpidas canciones. Parece que es cuando realmente te valoran: cuando ya no estás".

El artista señaló que los recursos administrados por su fundación estarán destinados a la creación artística.

"Ese dinero debe destinarse a la creación de obras de arte. No puede utilizarse para comprar equipos ni para pagar estudios universitarios", explicó. "Lo que sí está permitido es alquilar el equipo necesario y contratar a personas para materializar esos proyectos".

Tree agregó que diseñó un mecanismo para garantizar que esos fondos se distribuyan de acuerdo con su visión.

"Creé un comité para cuando fallezca y planeo mantenerlo activo mientras siga vivo. Todos votarán cada año para decidir a quién se destina el dinero, y todo se hará de acuerdo con el espíritu del proyecto Oliver Tree".

Según informó CNN Brasil, además de Tree, las víctimas identificadas en el accidente fueron los pasajeros Lucas Brito Chaves, Gaspar Prim y Lucas Vignale, así como los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac.

De acuerdo con el reporte, uno de los helicópteros transportaba a cinco personas, mientras que el otro llevaba únicamente a su piloto.

open image in gallery Oliver Tree murió en una colisión de helicópteros en Brasil ( Getty )

El Departamento de Bomberos Militares informó que una de las aeronaves se estrelló contra un concesionario de automóviles, lo que provocó un incendio entre los vehículos eléctricos estacionados en el lugar. El fuego fue controlado por los equipos de emergencia y las autoridades ya iniciaron una investigación para determinar las causas del fatal accidente.

Oliver Tree Nickell, nacido el 29 de junio de 1993 en Santa Cruz, California, era un cantautor que alcanzó notoriedad en internet gracias a su excéntrico alter ego, Turbo, convirtiéndose en una de las figuras más populares surgidas de la plataforma Vine.

Reconocido por su característico corte de cabello estilo tazón, sus jeans extragrandes y sus llamativos atuendos de colores, Tree comenzó a hacer música durante la adolescencia y, años más tarde, alcanzó una mayor proyección con el éxito viral de 2016 ‘When I'm Down’.

Más recientemente, el artista había emprendido una gira mundial para promocionar su cuarto álbum de estudio, Love You Madly, Hate You Badly. El recorrido comenzó el 30 de mayo en la Ciudad de México y continuó con una presentación en São Paulo el 6 de junio. Su próxima parada estaba programada para el 1 de julio en Lisboa, Portugal.

Traducción de Leticia Zampedri