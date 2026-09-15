El Mes Nacional de la Herencia Hispana comienza con celebraciones en todo EEUU

El martes comenzaba en Estados Unidos el Mes Nacional de la Herencia Hispana, que exhibe la enorme diversidad y cultura de los latinos, y se esperan celebraciones en todo el país.

Se celebra cada año del 15 de septiembre al 15 de octubre y sirve de oportunidad para que muchas personas en Estados Unidos conozcan o recuerden las contribuciones de la población hispana. Es la mayor minoría racial o étnica del país con más de 70 millones de residentes de origen hispano, que representan una quinta parte de la población total de Estados Unidos, según el censo. El grupo incluye a personas cuyos antepasados provienen de España, México, el Caribe y Centro y Sudamérica.

El mes de la herencia conmemora las culturas y el legado de los latinos

El Mes Nacional de la Herencia Hispana comenzó como la Semana de la Herencia Hispana. El representante estadounidense mexicoestadounidense Edward R. Roybal, de Los Ángeles, impulsó la legislación para crearlo, y el presidente Lyndon B. Johnson la promulgó en 1968.

No fue sino hasta dos décadas después que se amplió a un mes, bajo el presidente Ronald Reagan.

“Estaba concentrado en torno a grandes celebraciones para la comunidad. Se convirtió en una oportunidad para que la gente conociera las culturas hispanas, para que los latinos conocieran mejor a una comunidad”, comentó Alberto Lammers, director de comunicaciones del UCLA Latino Policy and Politics Institute.

La fecha del 15 de septiembre se eligió como tributo al aniversario de “El Grito de Dolores”, que fue un llamado a la lucha emitido en 1810 en la guerra de independencia de México contra España. Varias naciones de Centroamérica, entre ellas El Salvador y Guatemala, también celebran su independencia en septiembre.

Lazos entre el movimiento laboral y la conmemoración latina

Las festividades ponen de relieve las luchas interconectadas de naciones latinoamericanas y caribeñas —incluidas Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador— y una historia de lucha por los derechos de los pueblos indígenas, señaló Paul Ortiz, profesor de historia laboral latina/o en la Universidad de Cornell.

“La importancia de la familia, la ayuda mutua y la comunidad es muy importante para nosotros porque nuestros padres, nuestros abuelos, hemos tenido que luchar para realmente salir adelante en este país” señaló Ortiz, expresidente del sindicato United Faculty of Florida AFL-CIO.

Añadió que un origen de culturas colectivistas es uno de los factores por los que los latinos se afilian a sindicatos en una proporción mayor.

“Entendemos la importancia de la colaboración, de la lucha colectiva para mejorar los salarios y las condiciones de trabajo”, explicó Ortiz.

Con el crecimiento de la base de consumidores latinos en Estados Unidos durante la última década, los historiadores dicen que se ha ampliado la curiosidad y el aprecio por la comunidad latina, especialmente en tiempos políticos tensos. También puede ser un momento para reflexionar sobre la historia del colonialismo en América Latina.

Diego Javier Luis, historiador y profesor asistente en la Universidad Johns Hopkins, explicó: “Hay largas trayectorias de racialización de las personas provenientes de América Latina en Estados Unidos, pero también están las mismas contribuciones de estas personas que hicieron de Estados Unidos lo que es”.

La etiqueta de “hispano” frente a “latino”

La etiqueta “hispano” fue creada por el gobierno federal para las personas de culturas que hablan español. Pero para algunos, ese identificador conlleva de manera inherente un conservadurismo político y enfatiza una conexión con España. A veces se intercambia por error con “latino” o “Latinx”.

“Latino” alude a vínculos con América Latina. Por eso, algunos celebrarán el Mes de la Herencia Hispana como Mes de la Herencia Latinx o Mes de la Herencia Latina.

Los latinoamericanos no son un bloque homogéneo. De mexico-estadounidenses a colombian-oestadounidenses y salvadoreño-estadounidenses, cada cultura en la diáspora tiene diferencias únicas en cuanto a comida, arte y música.

“La historia de los latinos es la historia de Estados Unidos, las culturas latinas son la cultura de Estados Unidos, las comidas latinas son comidas de Estados Unidos, y nuestra música es música de Estados Unidos. También se trata de las personas que mantienen unidas a estas comunidades: las madres, las parteras, los barberos, los dueños de bodegas, los artistas, los poetas”, explicó Luis.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.