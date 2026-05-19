Un cliente en Australia se encontró una rana viva en su bolsa de ensalada

Cuando el agricultor australiano Rhys Smoker dijo que había una rana viva en su bolsa de lechuga, sus amigos no le creyeron.

Smoker estaba preparando una cena con bistec y ensalada el sábado para las tres personas con las que vive en Esperance, en el estado de Australia Occidental, cuando vio la rana entre las hojas dentro del empaque cerrado que había comprado en el supermercado.

Laura Jones, su compañera de casa, contó que cuando Smoker les dijo sobre la rana, al inicio no le creyeron. Entonces Smoker llevó la bolsa a la sala de estar para mostrársela a Jones y a su pareja, Billy Le Pine.

“Obviamente había una ranita escondida y, sí, todos nos reímos un poco por eso”, recordó Jones.

Le Pine contó que nombraron “Greg” al batracio antes de liberarlo en un estanque cerca de la casa.

“Pensamos en despedirlo con música mientras le poníamos Crazy Frog”, le dijo Le Pine a la Australian Broadcasting Corp. Crazy Frog es un personaje sueco animado por computadora (CGI) y músico de eurodance.

Smoker y su pareja, Lilli Ashby, compraron la lechuga en un Woolworths de Esperance el mismo día en que descubrieron a “Greg”.

No es la primera vez que algo así sucede en Australia.

Hace cinco años, un cliente se topó con una pitón diamante no venenosa de 3 metros (10 pies) en el estante de un Woolworths en Sydney. También en 2021, un cliente descubrió una serpiente venenosa de cabeza pálida envuelta en plástico junto a la lechuga en un supermercado ALDI de Sydney.

Woolworths señaló que la rana en la ensalada fue un incidente aislado y que no se habían reportado otros casos similares. “Nuestros equipos están investigando esto con nuestros proveedores como prioridad”, señaló la empresa en un comunicado. El supermercado se disculpó con sus clientes y les remplazó la bolsa de lechuga.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.