Un avión de la OTAN derriba un dron ucraniano sobre Estonia; Ucrania se disculpa por el “incidente”

Un avión F-16 rumano perteneciente a las fuerzas de vigilancia aérea de la OTAN en los países bálticos derribó el martes lo que se cree era un dron ucraniano sobre el sur de Estonia, informaron las autoridades.

Ucrania se disculpó por el “incidente no intencionado”, y Rusia advirtió de represalias si se lanzan drones ucranianos desde países bálticos.

“Decidimos que teníamos que derribarlo” dada la trayectoria del dron, afirmó el ministro de Defensa de Estonia, Hanno Pevkur.

“Lo más probable es que hoy podamos decir que era un dron que, digamos, estaba destinado a atacar algunos objetivos rusos”, dijo a The Associated Press .

El suceso fue el más reciente en una serie de incidentes en los últimos meses en los que drones ucranianos dirigidos contra Rusia han cruzado o han caído en territorio de la OTAN, y funcionarios occidentales culpan a lo que dicen que probablemente sea la interferencia electrónica rusa de las armas.

Esos incidentes se han producido mientras Kiev ha incrementado de forma constante sus incursiones con drones, centradas en instalaciones energéticas y fábricas de armas en lo profundo de Rusia a medida que mejoran su tecnología nacional y la escala de producción.

El domingo, las autoridades en Rusia dijeron que uno de los mayores ataques ucranianos con drones contra el país mató al menos a cuatro personas, incluidas tres cerca de Moscú, e hirió a otras doce.

Los ataques con drones de largo alcance son un sello distintivo de la guerra, que comenzó hace más de cuatro años.

Expertos de Ucrania y Estonia estaban trabajando en medidas para evitar que tales sucesos se repitan en el futuro, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores ucraniano, Heorhii Tykhyi.

Ucrania se disculpa “con Estonia y con todos nuestros amigos bálticos por estos incidentes no intencionados”, dijo Tykhyi en una publicación en X.

El ministro de Defensa de Estonia informó que se ha aconsejado a Ucrania que tenga cuidado.

“Nuestros mensajes no han cambiado”, señaló Pevkur. “Les hemos dicho a los ucranianos todo el tiempo que, si están atacando posiciones rusas u objetivos rusos, entonces esas trayectorias tienen que estar lo más lejos posible del territorio de la OTAN”.

Los ataques han causado algunas tensiones dentro de los Estados bálticos, que están apoyando el esfuerzo bélico de Ucrania, y entre ellos y Rusia.

El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, conocido por su acrónimo SVR, dijo en un comunicado el martes que Ucrania se está preparando para comenzar a lanzar ataques con drones contra Rusia desde el territorio de los países bálticos y advirtió de represalias.

Afirmó que el personal militar ucraniano ya se había desplegado en Letonia y advirtió que la pertenencia del país a la OTAN no lo protegería de una “justa retribución”.

“Los sistemas modernos de vigilancia permiten determinar con precisión las coordenadas del lugar de lanzamiento del dron”, dijo el SVR.

La semana pasada, el gobierno de Letonia colapsó, con la dimisión del primer ministro después de que el ministro de Defensa se vio obligado a renunciar por la gestión de múltiples incidentes relacionados con drones extraviados que se sospecha eran de Ucrania, y su partido retiró su apoyo.

El presidente letón, Edgars Rinkēvičs, publicó en X que “Rusia está mintiendo sobre que Letonia permita a cualquier país utilizar el espacio aéreo y el territorio letones para lanzar ataques contra Rusia o cualquier otro país”.

El ministro de Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, dijo en un comunicado tras el incidente del martes que Ucrania tiene todo el derecho a atacar objetivos militares rusos.

“Estonia no ha permitido que su espacio aéreo se utilice para ataques contra Rusia”, dijo. “Incidentes como este están vinculados a las actividades de interferencia rusa”.

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Geir Moulson contribuyó a este informe desde Berlín.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.