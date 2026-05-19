Cronología de las relaciones entre EEUU y Cuba en medio de tensiones en el segundo mandato de Trump

Estados Unidos comenzó a aumentar la presión sobre Cuba, gobernada por comunistas, después de que la intervención militar en Venezuela a principios de este año derivara en la captura del presidente Nicolás Maduro.

El Departamento de Justicia se prepara para solicitar una acusación formal contra el exlíder cubano Raúl Castro. Un cargo penal contra Castro tendría que ser aprobado por un jurado investigador y podría escalar las tensiones con La Habana.

Esto ocurriría en medio de un aumento de las tensiones este año entre el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el gobierno de Cuba. Mientras tanto, Washington se encuentra en medio de un inestable alto al fuego en la guerra de Estados Unidos contra Irán.

A continuación, un vistazo más de cerca a los acontecimientos del año entre Cuba y Estados Unidos.

4 de enero

Un día después de la operación en Venezuela que capturó a Maduro, el secretario de Estado, Marco Rubio, declaró que el gobierno de Cuba estaba “en serios problemas”, mientras el presidente renovaba los llamados a que Estados Unidos tomara el control del territorio danés de Groenlandia.

11 de enero

Trump hizo una advertencia al gobierno de Cuba mientras el estrecho aliado de Venezuela se preparaba para un posible efecto negativo tras la destitución de Maduro. Trump pidió al gobierno cubano “que llegue a un acuerdo ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE”.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respondió: “No tienen moral para señalar a Cuba en nada, absolutamente en nada, quienes convierten todo en negocio, incluso las vidas humanas”.

30 de enero

Trump firmó un decreto presidencial para imponer un arancel a cualquier bien procedente de países que vendan o suministren petróleo a Cuba, una medida que podría asfixiar aún más a la isla.

27 de febrero

Un día antes de que comenzara la guerra en Irán, Trump afirmó que Estados Unidos estaba en conversaciones con La Habana y planteó la posibilidad de una “toma amistosa de Cuba”, aunque no ofreció detalles.

Trump indicó que Rubio estaba en conversaciones con líderes cubanos “a un nivel muy alto”.

Trump no aclaró sus comentarios, pero pareció dar a entender que la situación con Cuba, uno de los adversarios más enconados de Washington durante décadas, estaba llegando a un punto crítico.

En algún momento de febrero

Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el nieto de Castro conocido como “Raulito”, se reunió en secreto con Rubio al margen de una cumbre de la Comunidad del Caribe en San Cristóbal en febrero.

13 de marzo

Díaz-Canel señaló que Cuba y Estados Unidos mantuvieron conversaciones, lo que marcó la primera vez que el país caribeño confirmó las extendidas especulaciones sobre diálogos con el gobierno de Trump en medio de una crisis energética.

Explicó que las conversaciones “han estado orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones. Hay factores internacionales que han facilitado estos intercambios".

31 de marzo

Un petrolero ruso sancionado arribó a Cuba, la primera vez en tres meses que llegaba combustible a la isla.

9 de abril

Díaz-Canel afirmó que no renunciaría.

12 de abril

Díaz-Canel declaró en una entrevista que no dimitiría y que Estados Unidos no tiene una razón válida para llevar a cabo un ataque militar contra la isla ni para intentar deponerlo.

En una entrevista en “Meet the Press” de NBC, el presidente dijo que una invasión de Cuba sería costosa y afectaría a la seguridad regional.

16 de abril

Díaz-Canel habló durante un mitin que reunió a cientos de personas para conmemorar el 65º aniversario de la declaración del carácter socialista de la Revolución cubana.

"El momento es sumamente desafiante y nos convoca otra vez, como en aquel 16 de abril de 1961, a estar listos para enfrentar serias amenazas, entre ellas la agresión militar. No la queremos, pero es nuestro deber prepararnos para evitarla y si fuere inevitable, ganarla”, afirmó Díaz-Canel.

17 de abril

Se supo que una delegación estadounidense se reunió recientemente con funcionarios del gobierno cubano, lo que marcó un renovado impulso diplomático. Esta fue al menos la tercera reunión con Rodríguez Castro.

Un alto funcionario del Departamento de Estado se reunió con Rodríguez Castro a principios de mes, según un funcionario del departamento que no estaba autorizado a comentar públicamente y habló bajo condición de anonimato para tratar un asunto delicado.

El funcionario no dijo quién de Estados Unidos se reunió con Rodríguez Castro, cuyo abuelo se cree que desempeña un papel influyente en el gobierno cubano pese a no ocupar un cargo oficial. Un segundo funcionario estadounidense indicó que Rubio no formó parte de la delegación que visitó La Habana.

23 de abril

Un diplomático cubano que habló en las Naciones Unidas dijo que La Habana no acatará ningún “ultimátum” estadounidense para liberar a presos políticos como parte de nuevas conversaciones.

En una entrevista con The Associated Press, el embajador de Cuba ante la ONU, Ernesto Soberón Guzmán, dijo que los asuntos internos relacionados con los detenidos “no están en la mesa de negociación”. La liberación de presos políticos fue una exigencia clave de Estados Unidos mientras los viejos adversarios sostenían conversaciones en Cuba por primera vez en una década.

28 de abril

Los republicanos del Senado rechazaron una legislación de los demócratas que habría exigido a Trump poner fin al bloqueo energético de Estados Unidos sobre Cuba a menos que reciba la aprobación del Congreso.

La votación sobre la resolución de poderes de guerra mostró cómo los republicanos siguen respaldando a Trump mientras actúa de manera unilateral para ejercer la fuerza estadounidense en una serie de conflictos globales, incluidos Venezuela, Irán y Cuba, uno de los vecinos más cercanos de Estados Unidos.

7 de mayo

Funcionarios estadounidenses dijeron que Estados Unidos no contemplaba una acción militar inminente contra La Habana pese a las amenazas repetidas de Trump de que “Cuba es la próxima” y de que buques de guerra estadounidenses desplegados en Oriente Medio por el conflicto con Irán podrían regresar pasando por la isla.

Los funcionarios involucrados en conversaciones preliminares con autoridades cubanas también dijeron a la AP que no son optimistas respecto a que el gobierno comunista acepte una oferta de decenas de millones de dólares en ayuda humanitaria, dos años de acceso gratuito a internet de Starlink para todos los cubanos, asistencia agrícola y apoyo a infraestructura.

Pero señalan que Cuba aún no ha rechazado de plano la oferta, que incluye condiciones a las que el gobierno se ha resistido durante mucho tiempo, incluso después de que el gobierno de Trump impusiera nuevas sanciones a La Habana.

14 de mayo

Funcionarios estadounidenses y cubanos dijeron que el director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió con funcionarios cubanos, incluido el nieto de Raúl Castro, durante una visita de alto nivel a la isla.

Ratcliffe se reunió con Rodríguez Castro, con el ministro del Interior Lázaro Álvarez Casas y con el jefe de los servicios de inteligencia cubanos, y abordó la cooperación en inteligencia, la estabilidad económica y asuntos de seguridad. Un funcionario de la CIA confirmó las reuniones a la AP.

15 de mayo

El Departamento de Justicia se prepara para solicitar una acusación formal contra Castro, dijeron a la AP tres personas familiarizadas con el asunto.

Una de las personas indicó que la posible acusación está vinculada al presunto papel de Castro en el derribo en 1996 de cuatro aviones operados por el grupo de exiliados Hermanos al Rescate, con sede en Miami. Castro era ministro de Defensa en ese momento.

Las tres personas hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a discutir una investigación abierta. El gobierno cubano no respondió a una solicitud de comentarios sobre la posible acusación, que fue reportada anteriormente por CBS.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.