Apple elimina dos aplicaciones de citas gay en China por orden del gobierno

Apple informó el retiro de Blued y Finka, dos de las aplicaciones de citas gay más grandes de China, debido a la presión de las autoridades de ese país, en la señal más reciente de la intensificación del control sobre la comunidad LGBTQ+.

Un portavoz de Apple afirmó en un comunicado que la compañía eliminó las dos aplicaciones de citas de China “basándose en una orden de la Administración del Ciberespacio de China”, sin dar más detalles.

“Seguimos las leyes en los países donde operamos”, dijo el portavoz a The Associated Press.

En una verificación realizada el martes por The Associated Press se encontró que ninguna de las dos aplicaciones está disponible en la tienda de Apple en China, aunque aún se podía encontrar una versión “express” de Blued. No está claro cuál es la diferencia entre la versión completa y la express, o si podría estar disponible una versión para Android.

Apple dijo que Blued estaba disponible “solo en China”. El desarrollador de Finka “decidió retirar la aplicación” fuera de China a principios de este año, agregó la compañía.

Otra popular aplicación de citas gay, Grindr, fue retirada en 2022de la tienda de aplicaciones de Apple en China.

La comunidad LGBTQ+ de China y los grupos de defensa enfrentan una presión cada vez mayor por parte de las autoridades, a pesar de que el país despenalizó la homosexualidad en 1997. Algunos grupos LGBTQ+ se han visto obligados a cesar operaciones en los últimos años en el territorio chino, y el activismo se ha visto restringido.

Blued y Finka pertenecen a la misma empresa matriz, BlueCity, una compañía fundada en China que se enfoca en la comunidad LGBTQ+ en ese país y en el extranjero. BlueCity fue retirada del Nasdaq en 2022, cuando se convirtió en una empresa privada.

El año pasado, Apple también eliminó aplicaciones como WhatsApp y Threads de su tienda de aplicaciones en China por orden de la Administración del Ciberespacio del país.

“Entre todas las empresas tecnológicas extranjeras que brindan servicios a usuarios chinos, Apple es probablemente la que está más dispuesta a cumplir con las regulaciones de internet chinas”, afirmó George Chen, socio y copresidente de la práctica digital en The Asia Group.

Agregó que la empresa “rara vez se opone a las solicitudes de eliminación del gobierno chino, ya que los mercados chinos”, incluidas las ventas de iPhones, son “demasiado importantes” para ellos.

Los periodistas de la AP Kelvin Chan en Londres y Kanis Leung en Hong Kong contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.