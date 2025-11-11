Fiscal pide 2.352 años de cárcel para el alcalde de Estambul, acusado de corrupción

El fiscal jefe de Estambul presentó 142 cargos contra el alcalde de la ciudad, Ekrem Imamoglu, relacionados con corrupción y crimen organizado, y solicitó una sentencia total de prisión que supera los 2.000 años.

Imamoglu, quien ya está encarcelado y es una figura prominente de la oposición porque es ampliamente visto como un rival clave del presidente Recep Tayyip Erdogan, fue arrestado en marzo junto con varios funcionarios municipales acusados de dirigir una organización criminal, aceptar sobornos, extorsión y manipulación de licitaciones. Él niega todas las acusaciones.

Los críticos ven las acusaciones como un esfuerzo con fines políticos para debilitar al destacado opositor. Su arresto desencadenó la mayor ola de manifestaciones públicas en Turquía en más de una década.

El fiscal jefe Akın Gurlek dijo que la acusación tiene 3.900 páginas y nombra a 402 sospechosos, incluyendo a Imamoglu como el principal, informaron los medios turcos.

Imamoglu fue acusado de organizar un grupo criminal, 12 cargos de soborno, siete por lavado de dinero y siete de fraude, según la oficina de Gurlek. Además, se le responsabiliza de múltiples delitos supuestamente cometidos por otros, incluyendo soborno, fraude y manipulación de licitaciones.

Se espera que se fije una fecha para el juicio una vez que el tribunal acepte formalmente la acusación. Si es condenado por todos los cargos, podría ser sentenciado a 2.352 años de prisión, según los documentos judiciales.

“Este caso no es legal, es completamente político. Su objetivo es detener al Partido Republicano del Pueblo, que quedó primero en las últimas elecciones, y bloquear a su candidato presidencial”, dijo en X el presidente del partido, Ozgur Ozel. “Lo que sucedió hoy es una intervención judicial flagrante en la política democrática y el resultado de futuras elecciones”.

El caso de corrupción es uno de varios procedimientos legales dirigidos contra Imamoglu.

El mes pasado, los fiscales presentaron cargos de espionaje contra él relacionados con una investigación de su campaña política y un empresario arrestado en julio por supuestamente realizar actividades de inteligencia en nombre de gobiernos extranjeros.

El alcalde está acusado de transferir datos personales de los residentes de Estambul para asegurar financiamiento internacional para su campaña. Él asegura que los cargos son “absurdos”.

Otros casos legales en curso incluyen acusaciones de insultar a miembros del Consejo Supremo Electoral, amenazas e insultos dirigidos al fiscal Gurlek, y acusaciones de falsificación de diplomas y documentos.

Los críticos ven las acusaciones, junto con los casos contra otros alcaldes y funcionarios del principal Partido Republicano del Pueblo, como parte de una represión más amplia tras el fuerte desempeño del partido en las elecciones locales del año pasado. Varias municipalidades dirigidas por el partido han enfrentado oleadas de arrestos a lo largo del año.

El gobierno rechaza las acusaciones, insistiendo en que el poder judicial es independiente y que las investigaciones se centran en la corrupción y otras irregularidades.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.