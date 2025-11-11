Sigue subiendo cifra de víctimas por huracán en Jamaica: 45 muertos, 15 desaparecidos

El número de muertes confirmadas por el huracán Melissa en Jamaica aumentó a 45, con otras 15 personas desaparecidas, informaron las autoridades el martes.

Se espera que el número de víctimas mortales aumente mientras los funcionarios aún intentan llegar a dos pueblos que permanecen aislados desde que la catastrófica tormenta de categoría 5 tocó tierra en el oeste de Jamaica el 28 de octubre.

Helicópteros han estado lanzando alimentos y otros suministros básicos en esas dos comunidades, afirmó Alvin Gayle, director general de la oficina de gestión de emergencias de Jamaica.

Manifestó que la tormenta ha desplazado a 30.000 familias, con 1.100 personas que aún viven en 88 refugios de emergencia que permanecen abiertos.

Más de 30 de carreteras siguen bloqueadas mientras los equipos continúan removiendo escombros, comentó Gayle.

Los funcionarios señalaron que el 50% de los clientes tienen servicio móvil, y más del 70% ahora tienen agua.

Mientras tanto, los equipos han restaurado la electricidad a más del 60% de los clientes.

"Este es un hito sólido dado el alcance de la destrucción", expresó Hugh Grant, presidente y CEO de la compañía eléctrica de Jamaica.

Indicó que el martes se restauró la electricidad en el aeropuerto internacional de Montego Bay.

El huracán Melissa fue uno de los huracanes atlánticos más fuertes registrados. Devastó la región occidental de Jamaica y luego tocó tierra en el este de Cuba, donde destruyó hogares y cultivos.

La tormenta también desató fuertes inundaciones en el suroeste de Haití, donde se le atribuyen al menos 43 muertes.

La ayuda ha estado llegando a las tres naciones mientras las personas luchan por recuperarse de la tormenta.

El lunes, el gobierno de Estados Unidos anunció 10 millones de dólares adicionales en fondos para Jamaica y otros 2,5 millones para Haití, para un total de casi 37 millones para las naciones afectadas, incluyendo Cuba y las Bahamas.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.