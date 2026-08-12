Captan a delfines en cámara usando conchas marinas para pescar por primera vez

Los científicos grabaron imágenes de delfines nariz de botella utilizando conchas marinas para pescar frente a la costa de Queensland, un descubrimiento que pone de manifiesto cómo aprenden nuevos trucos estos mamíferos marinos.

Los investigadores de la Universidad de Sunshine Coast registraron dos avistamientos distintos de delfines nariz de botella realizando un comportamiento de uso de herramientas, conocido como “shelling” (el uso de conchas como herramienta de caza), en el Parque Marino Great Sandy, frente a Hervey Bay, entre julio y octubre de 2025.

“Estábamos en un barco de investigación cerca de Hervey Bay cuando vimos a un delfín sacando algo grande del agua. Empecé a gritar porque sé cómo es el shelling”, dijo Alexis Levengood, coautora de un nuevo estudio sobre este comportamiento publicado en Marine Mammal Science. “Es un comportamiento de caza en el que los delfines persiguen a los peces hasta que entran en grandes conchas vacías, las llevan a la superficie y luego las sacuden para que los peces entren en su boca”.

“Pudimos grabar imágenes y tomar fotografías de delfines alimentándose de conchas en el Great Sandy Marine Park”, dijo el Dr. Levengood, “lo cual constituye el primer registro publicado de este fenómeno en la costa este de Australia”.

open image in gallery Los delfines pescan utilizando conchas ( Universidad de Sunshine Coast )

Se observó a un delfín hembra adulto y a su cría utilizando conchas marinas juntas, lo que sugiere que la cría aprendió la habilidad de su madre. Esto podría ser la primera evidencia potencial de “transmisión social materna” en delfines, el proceso por el cual una cría aprende un comportamiento observando a su madre, afirman los investigadores, y añaden que “cuestiona la creencia de que los delfines aprenden a usar esta herramienta de sus congéneres".

“Estos hallazgos ponen de manifiesto lo inteligentes, astutos e innovadores que son los delfines”, declaró el Dr. Levengood. “Observamos cómo la madre emergía con una concha; el pez que había dentro escapaba y el delfín soltaba la concha para perseguirlo. Minutos después, la cría recogió la concha y la sostuvo de la misma manera que su madre”.

Sin embargo, los científicos advierten que se necesita más investigación para comprender los matices más sutiles de la formación de conchas.

open image in gallery Los delfines utilizan conchas marinas para pescar ( Universidad de Sunshine Coast )

Anteriormente, se había fotografiado el shelling durante excursiones en barco organizadas por Blue Dolphin Marine Tours en 2013 y 2019, pero no formaban parte de ningún estudio publicado.

“Nuestras observaciones en Queensland demuestran que los delfines de ambos lados de Australia aprendieron a usar herramientas exactamente de la misma manera, independientemente unos de otros”, dijo el Dr. Levengood.

“Una mejor comprensión del shelling y otras herramientas en animales no humanos seguirá enseñándonos más sobre nosotros mismos y sobre cómo y por qué evolucionamos de la manera en que lo hicimos”.

Traducción de Olivia Gorsin