España se prepara para inusual eclipse solar en medio de alertas por calor e incendios

Los españoles se apresuraban a comprar gafas especiales para observar un raro eclipse total de sol el miércoles, al tiempo que las autoridades advertían a quienes acudirán en masa a zonas rurales para presenciarlo que eviten cualquier cosa que pueda provocar nuevos incendios forestales.

A lo largo de una franja del norte y el centro de España, millones de personas disfrutarán de algunas de las mejores vistas de la Europa continental de este espectáculo celeste. También una pequeña franja de Groenlandia e Islandia presenciará el espectáculo, cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alineen, sumiendo brevemente en la oscuridad a partes del planeta.

La totalidad —cuando la Luna cubra por completo la luz del Sol— se prevé que dure menos de 2 minutos y medio, alcanzando su duración máxima frente a la costa oeste de Islandia. Para cuando llegue a una pequeña franja de Portugal y luego a España justo antes del atardecer, esa fase se habrá reducido a alrededor de un minuto. El espectáculo terminará sobre el Mediterráneo.

Con el telón de fondo de las abrasadoras temperaturas veraniegas y los incendios forestales, las autoridades españolas han puesto en marcha un gran operativo de seguridad.

El eclipse podría atraer al menos a medio millón de visitantes más, según las autoridades del país. La demanda hotelera a lo largo de la franja de totalidad del eclipse —incluidas las ciudades norteñas de La Coruña, Bilbao y Santiago de Compostela— se ha disparado.

En Medinaceli, una localidad del noreste de España fundada en la época de los romanos en lo alto de una colina, los observadores se hicieron con los mejores puntos de observación en la hierba con varias horas de antelación.

“Debe de ser emocionante ver cómo llega de repente la oscuridad y la imagen del sol desapareciendo”, dijo Agatha Bak, una profesora de filosofía de 40 años que salió de Madrid hacia el pueblo al amanecer con un grupo de amigos.

Zonas rurales se preparan para llegada de visitantes

El Ministerio del Interior informó que ha habilitado 350 puntos oficiales de observación en distintos lugares del interior poco poblado, a menudo denominado la “España vaciada”. Además, se ha limitado o restringido el acceso a otros 123 puntos debido a las condiciones ambientales o a la presencia de obstáculos que podrían dificultar una evacuación en caso de incendio forestal.

Hace apenas unas semanas, el incendio forestal más destructivo en la historia de España devoró 500 kilómetros cuadrados (193 millas cuadradas) y obligó a evacuar a decenas de miles de personas en Ávila, en el centro del país. Varios incendios más pequeños seguían activos en otras partes del sur y el centro del país.

Más de 33.500 agentes de las fuerzas del orden se desplegarán en las zonas de observación y en los accesos, indicó el ministerio.

“Las altas temperaturas, la sequedad acumulada de la vegetación y la elevada presión sobre espacios naturales por los desplazamientos previstos obligan a extremar las medidas de prevención”, afirmó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Gran parte de España estuvo en alerta el miércoles cuando las temperaturas superaban los 35 grados Celsius (95 grados Fahrenheit) en muchas de las zonas donde se observará el eclipse total.

La máxima prioridad de las autoridades es evitar incluso una sola chispa que pueda derivar en un incendio, como ocurrió en Ávila a finales de julio. Además, instan a los visitantes a no encender fuegos, no tirar basura y no estacionar en zonas con vegetación seca.

Gafas para el eclipse se agotan rápidamente

Las gafas especiales para eclipses son esenciales para una observación segura, incluso si solo queda visible una pequeña parte del sol.

“Para mirar al sol, siempre hay que usar la protección adecuada, y la más apropiada son las gafas para eclipses”, dijo Telmo Fernández Castro, director del Planetario de Madrid. Las gafas están fabricadas con filtros especiales que bloquean la radiación solar que puede dañar los ojos.

Durante meses, supermercados, grandes almacenes, museos y planetarios de todo el país han vendido o distribuido gafas para eclipses, y muchas farmacias se habían quedado sin existencias antes del miércoles.

El martes por la noche, en el centro de Madrid, se formó una larga fila fuera de una tienda de fotografía donde un cartel decía: “Se venden gafas de eclipse”.

Una mujer salió triunfante y tranquilizó a quienes esperaban: “¡Tiene muchas cajas todavía!”.

Barco navega cerca de Groenlandia con esperanza de verlo

Los observadores que esperan avistar al eclipse solar deberían pensar en Sverre Rud.

Rud, capitán del MS Spitsbergen, está navegando en círculos por las aguas de Rypefjord, en el este de Groenlandia, tratando de asegurarse de estar perfectamente posicionado para que sus 126 pasajeros vean el espectáculo. Durante todo el día, la gente se ha acercado a Rud para preguntarle si ha acertado con el lugar — no puede haber ni una nube si quieren verlo.

“Haré todo lo posible” , dijo Rud. “Sacaré mis poderes de Superman”.

El eclipse puede resultar sorprendente para los pasajeros, que llevan experimentando 24 horas de luz diurna en un crucero de 17 días por lugares en su mayoría al norte del Círculo Polar Ártico.

De repente, durante dos minutos, estará oscuro.

Aun así, el ambiente en el barco polar reforzado para el hielo es de pura expectación.

“Todo el mundo está muy entusiasmado”, apuntó Rud. “Cuando bajamos a desayunar antes, había una sensación como de víspera de Navidad aquí”.

Se disparan precios de hoteles en España e Islandia

Las habitaciones en Reykjavík, la capital de Islandia, costaban de media más de 1.000 dólares para la noche del miércoles, mientras los islandeses se alistaban para su primer eclipse total de sol desde 1954 y el primero visible desde la capital desde 1433.

Los precios eran aproximadamente el doble que en 2025, según el grupo de datos Lighthouse Intelligence. Pero los turistas, muchos de los cuales reservaron con años de antelación a precios exorbitantes, podrían sentirse decepcionados, ya que se esperan cielos nublados en la mayor parte de la isla cuando el eclipse alcance su punto máximo.

Las autoridades esperan hasta 20.000 visitantes extranjeros adicionales durante una temporada alta turística ya muy concurrida. Islandia tiene menos de 400.000 habitantes.

El Hotel Keflavík, de 70 habitaciones, en el municipio islandés de Reykjanesbaer, estaba lleno de huéspedes que esperan ver alrededor de 1 minuto y 45 segundos de totalidad.

“La época del eclipse, por supuesto, ha sido muy exigente, y mucha gente acudió a nosotros con antelación, ya el año pasado”, comentó el dueño y gerente del hotel, Steinþór Jónsson.

Jónsson dijo que no había visto nada parecido desde 1986, el año en que abrió el hotel y el entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, y el líder soviético Mijaíl Gorbachov celebraron una cumbre en Reykjavík.

“Cuando abrí el hotel, tuvimos la reunión de Reagan y Gorbachov. Fue una época muy ajetreada aquí”, dijo con una sonrisa. “Aparte de Reagan y Gorbachov, el eclipse es lo más grande”.

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Los periodistas de The Associated Press Danica Kirka y Brian Melley en Londres y James Brooks en Snæfellsnes, Islandia, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.