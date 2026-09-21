Se descubre una nueva especie de gato por primera vez en más de un siglo

Algunos científicos identificaron una nueva especie de gato tigre en la región de bosque nuboso de Bolivia, lo que supone el primer descubrimiento de un felino vivo en más de un siglo.

Este descubrimiento podría reescribir la historia evolutiva de los pequeños felinos sudamericanos y plantear nuevos desafíos para su conservación.

Los gatos sudamericanos, felinos salvajes más pequeños que los gatos domésticos conocidos como tigrillos, se consideraban una sola especie. Pero un nuevo análisis de muestras genómicas y especímenes de museo revela que comprenden cinco especies distintas.

Una de las cinco especies, denominada Leopardus tilcayo, fue hallada en Yungas, la vertiente oriental de los Andes, donde la cordillera se encuentra con la cuenca del Amazonas en Bolivia.

open image in gallery El gato Leopardus tilcayo, una especie recién identificada ( Reuters )

Según un estudio que detalla el descubrimiento y que fue publicado en la revista Current Biology, el L. tilcayo mide entre 45 y 50 cm de largo y tiene una cola de 25 cm, por lo que es más pequeño que un gato doméstico promedio.

El gato atigrado pesa tan solo entre 1,4 y 2 kg.

También existe una subespecie de Leopardus tigrinus antisuyo que se encuentra en los Yungas del Perú.

Su nombre está inspirado en una región del imperio inca donde actualmente se encuentra este felino.

A pesar de su apariencia similar, los tigrillos pertenecen a diferentes linajes evolutivos.

Los investigadores hicieron el descubrimiento tras estudiar genomas recolectados de 38 felinos en diferentes países de Sudamérica. Los datos genéticos de al menos ocho gatos se obtuvieron de sus especímenes conservados en museos.

open image in gallery Leopardus tilcayo es el único ejemplar conocido de la especie recién identificada ( Reuters )

Los científicos compararon los genomas con material genético obtenido de animales de otras regiones de Sudamérica.

Esto les permitió reconstruir con mayor precisión las relaciones evolutivas entre los diferentes linajes.

El principal hallazgo del estudio fue el reconocimiento de Leopardus tilcayo como una especie independiente.

Según los investigadores, reconocer que los gatos tigre no corresponden a una sola especie tiene importantes consecuencias para su conservación.

Los felinos se enfrentan a amenazas cada vez mayores, como la pérdida y la fragmentación de sus hábitats, así como la caza y las enfermedades transmitidas por animales domésticos.

open image in gallery La exploradora de National Geographic Paola Nogales Ascarrunz dirigió el estudio que identificó al Leopardus tilcayo como una nueva especie ( Reuters )

Algunas de las especies recientemente identificadas también habitan ecosistemas que pueden verse significativamente afectados por el cambio climático.

Las poblaciones de estos gatos sufren de baja diversidad genética, lo que significa que su capacidad de respuesta a los cambios ambientales puede ser limitada.

A la luz de los últimos hallazgos, los investigadores afirman que ya no basta con abordar la conservación de estos pequeños felinos como si fueran una sola especie.

Cada linaje requiere estudios específicos sobre su distribución, diversidad genética, amenazas y necesidades de conservación.

“En conjunto, nuestros resultados esclarecen la historia evolutiva de una compleja radiación de felinos salvajes, revelan nuevos taxones y sirven de base para la planificación de la conservación de estos esquivos felinos salvajes”, afirmaron en el estudio.

Traducción de Olivia Gorsin