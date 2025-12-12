Un gigantesco depredador marino que aterrorizó los océanos durante la era de los dinosaurios también pudo haber cazado en ríos, según sugiere el hallazgo de un diente fósil en Dakota del Norte.

El reptil extinto, de aspecto similar a un lagarto y que alcanzaba hasta 12 metros de longitud, pudo haber ocupado un nicho ecológico comparable al de los actuales cocodrilos de agua salada, indicaron investigadores de la Universidad de Uppsala, en Suecia.

Hasta ahora, se creía que estos formidables reptiles acuáticos, dotados de cráneos robustos y mandíbulas poderosas, vivían exclusivamente en el mar y cazaban solo en los océanos.

open image in gallery Reconstrucción del mosasaurio de Hell Creek ( Christopher DiPiazza )

Ahora, un diente fósil de mosasaurio, de hace 66 millones de años, fue hallado en la Formación Hell Creek, en Dakota del Norte, y presenta señales de haber estado expuesto a agua dulce.

El hallazgo “se suma a la creciente evidencia de que los mosasaurios, tradicionalmente considerados reptiles marinos, también podían habitar ambientes de agua dulce”, señalaron los científicos.

Los investigadores apodaron a la especie el “Rey de la ribera” en el nuevo estudio publicado en la revista BMC Zoology.

En el trabajo más reciente, los científicos detectaron firmas químicas en el diente fósil que indican que el mosasaurio pasó parte de su tiempo en agua dulce.

Según los expertos, el lugar donde se encontró el diente habría sido, en su momento, una zona fluvial conectada con un mar antiguo, conocido como el Mar Interior Occidental.

open image in gallery Diente de mosasaurio hallado en la Formación Hell Creek ( Trissa Shaw )

Mediante el análisis del diente, los científicos también determinaron que pertenecía a un miembro del grupo de mosasaurios Prognathodontini, debido a las similitudes en los patrones de textura de su superficie con los de otros dientes de ese grupo.

Los investigadores detectaron variantes de oxígeno y estroncio en el diente fósil, elementos asociados a entornos de agua dulce.

Esto podría indicar que el mosasaurio se alimentaba de presas de agua dulce y que tenía la capacidad de vivir y cazar lejos del mar.

Además, el diente fósil no mostró señales de haber sido transportado, lo que sugiere que el mosasaurio pudo haber vivido y muerto en la zona de Hell Creek.

open image in gallery (A la izquierda) distintas secciones del diente de mosasaurio y (a la derecha) el diente fotografiado in situ junto a un diente de T. rex. ( Melanie During )

Hasta ahora, no se habían encontrado en esta región otros dientes de mosasaurio correspondientes al mismo período.

Sin embargo, estudios de dientes de mosasaurios más antiguos, así como de otros animales del Mar Interior Occidental, apuntan a un hábitat de agua dulce más que marino, lo que sugiere que los niveles de salinidad disminuyeron de forma gradual con el paso del tiempo.

Ante ese escenario, los científicos sospechan que los mosasaurios de la zona se adaptaron a ambientes de agua dulce como respuesta a esa reducción de salinidad y que, de manera progresiva, comenzaron a internarse en los canales fluviales de Hell Creek.

“Esta adaptación podría indicar que los grandes ríos del paleoambiente de la Formación Hell Creek eran capaces de sostener especies de gran tamaño, aunque era más probable que individuos más jóvenes y pequeños aprovecharan estos hábitats costeros y fluviales”, escribieron los autores del estudio.

“Esta capacidad de adaptación pudo haber sido un factor clave para que prosperaran en distintos nichos ecológicos durante el Cretácico tardío”, concluyeron los investigadores.

Traducción de Leticia Zampedri