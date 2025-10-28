¿Qué es la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth? La rara afección que causó la muerte de la actriz Isabelle Tate

Isabelle Tate, actriz de 9-1-1: Nashville, falleció por complicaciones relacionadas con la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, un padecimiento neurológico hereditario.

Tate falleció el 19 de octubre a los 23 años, según informó la agencia McCray en un comunicado difundido el jueves. En una publicación posterior en Instagram, la agencia explicó que la actriz vivía con una forma poco común de esta enfermedad. En lugar de flores, la familia pidió hacer donaciones a la Charcot-Marie-Tooth Association, una organización dedicada a impulsar investigaciones y el desarrollo de tratamientos para encontrar una cura.

La enfermedad de Charcot-Marie-Tooth (CMT) es una condición genética incurable que afecta los nervios periféricos, principalmente en brazos y piernas, según Mayo Clinic. También conocida como neuropatía sensitivo-motora hereditaria, es considerada una de las enfermedades neurológicas hereditarias más comunes, de acuerdo con Cedars Sinai.

Con el tiempo, la enfermedad provoca atrofia y debilitamiento muscular, lo que suele generar dificultades para caminar y pérdida de sensibilidad en las piernas y los pies. Otros síntomas incluyen arcos plantares elevados, dedos en martillo, dificultad para correr, torpeza motriz y problemas para levantar el pie desde el tobillo.

El nombre de la enfermedad proviene de los tres médicos que la describieron por primera vez en 1886: Jean Martin Charcot y Pierre Marie, en París, y Howard Henry Tooth, en Cambridge, Inglaterra, según la Academia Estadounidense de Cirujanos Ortopédicos (AAOS).

open image in gallery Isabelle Tate fue diagnosticada con la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth a los 13 años ( Instagram )

Aunque la enfermedad de CMT no suele ser mortal, la mayoría de las personas que la padecen mantiene una esperanza de vida normal y continúa con una vida activa. Sin embargo, en casos poco frecuentes, la condición puede comprometer los músculos necesarios para respirar, según informa Cedars Sinai.

En su última publicación en Instagram, compartida en 2022, Isabelle Tate habló abiertamente sobre su diagnóstico y reconoció que la enfermedad “había progresado bastante”.

“Cuando tenía 13 años, me diagnosticaron una enfermedad neuromuscular progresiva que debilita los músculos de las piernas con el tiempo”, escribió. “Con el paso de los años, seguí con mi vida y empecé a notar que algunas cosas me costaban un poco más, aunque no lo suficiente como para parecer algo alarmante”.

Agregó: “Últimamente, la enfermedad ha avanzado bastante y he llegado a aceptar que, si quiero vivir mi vida al máximo, debo usar una silla de ruedas en ciertos momentos. Ha sido un proceso difícil, porque aceptar ayuda y ceder ante el avance de esta condición no resulta fácil”.

open image in gallery Isabelle Tate es recordada por ser “llena de energía” y “una luchadora” ( Instagram )

La inesperada muerte de esta joven actriz ocurrió pocos días después del estreno del spin-off de la exitosa serie de ABC 9-1-1, donde tuvo su primer papel en pantalla. Tate apareció en el episodio piloto como Julie, una invitada a una despedida de soltero en la que ocurre un accidente.

Tate apareció en el episodio piloto como Julie, una invitada a una despedida de soltero en la que ocurre un accidente.

Nacida en Tennessee, se graduó en mayo con una licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad Estatal de Middle Tennessee.

“Isabelle disfrutaba ofrecer su tiempo como voluntaria en distintas actividades, especialmente aquellas relacionadas con animales. Para ella, un paseo divertido consistía en visitar un refugio y brindar cariño a los animales”, se indica en su obituario.

“Era pura energía, una luchadora, y jamás buscó excusas por tener una discapacidad. Siempre mostró una actitud positiva frente a las dificultades. Tenía además una gran pasión por la música: pasaba horas escribiendo y grabando canciones con amigos, y logró publicar algunas. Pero lo que más valoraba era compartir tiempo con su familia y amigos. Siempre fue el alma de la fiesta. Su hermana era su mejor amiga y su madre, su mayor inspiración”.

Traducción de Leticia Zampedri