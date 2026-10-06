Francis Halzen gana el Nobel de Física por su trabajo sobre neutrinos de alta energía

Francis Halzen ganó el Nobel de Física el martes por sus contribuciones al Observatorio de Neutrinos IceCube y por su descubrimiento de neutrinos de alta energía de origen astrofísico.

Nacido en Bélgica, el científico de 82 años está afiliado a la Universidad de Wisconsin–Madison en Estados Unidos.

La Real Academia Sueca de Ciencias anunció el galardón en Estocolmo.

La dotación del premio este año es de 12 millones de coronas suecas (unos 1,2 millones de dólares), ya sea para una persona, un pequeño grupo de galardonados o una organización.

El año pasado, tres científicos ganaron el Nobel de Física por investigaciones sobre el extraño comportamiento de partículas subatómicas llamado efecto túnel cuántico, que permitió las mediciones ultrasensibles logradas por las máquinas de resonancia magnética y sentó las bases para mejores teléfonos celulares y computadoras más rápidas.

Los anuncios de los premios de este año comenzaron el lunes con el Premio Nobel de Medicina, otorgado a tres científicos cuyo trabajo condujo a una herramienta que utiliza la luz para ayudar a desentrañar cómo funciona el cerebro.

Los premios de esta semana continúan el miércoles con el de Química y el de Literatura el jueves. Después de que se otorgue el Premio Nobel de la Paz el viernes, el Premio del Banco de Suecia de Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel se anunciará el lunes.

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Dazio informó desde Berlín.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.