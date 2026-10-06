Según un informe, Estonia está trasladando tropas hacia la frontera con Rusia y reforzando su arsenal ante el temor a futuros ataques contra su territorio.

La medida forma parte de un giro hacia una estrategia de “defensa activa”, después de semanas de advertencias de líderes europeos y responsables de la OTAN sobre la posibilidad de que Rusia lance un ataque para poner a prueba la cláusula de defensa colectiva de la alianza.

Estonia no cuenta con una fuerza aérea de combate propia, por lo que depende de sus aliados de la OTAN para proteger su espacio aéreo.

Según el Financial Times, los responsables militares y de inteligencia de Estonia no prevén un ataque ruso durante los próximos dos años, aunque consideran que Moscú se prepara para un posible conflicto futuro con el país.

Entre sus principales temores está que Vladimir Putin ordene una incursión a pequeña escala para poner a prueba el Artículo 5, que establece el principio de defensa colectiva de la OTAN, ante la percepción de que ni Estonia ni la alianza ofrecen una disuasión lo bastante convincente frente a ese escenario.

“La disuasión no está funcionando”, declaró al periódico un alto funcionario de la inteligencia militar estonia. “El periodo crítico para abordar este problema, para todos nosotros en los Estados bálticos, son los próximos uno a cuatro años”.

open image in gallery Soldados de la Liga de Defensa de Estonia ( Getty )

Las principales unidades de la 1.ª Brigada de Infantería de Estonia, que constituye la principal fuerza de combate del país, quedarán estacionadas de forma permanente en Jõhvi, a unos 50 km de la frontera con Rusia.

“Tenemos que empezar por la frontera y ganar desde las primeras batallas”, afirmó el coronel Tarmo Kundla, comandante de la brigada.

Para albergar a las tropas, se construirán nuevas instalaciones militares. Hasta ahora, estas unidades estaban desplegadas en Tapa, a unos 130 km de la frontera. Además, está prevista una nueva base militar en Narva con capacidad para hasta 1.000 soldados.

“Una disuasión creíble exige que hagamos impensable cualquier agresión contra nosotros. Nuestro objetivo es claro: mantener al enemigo y la destrucción de la guerra fuera del territorio estonio”, señaló el Ministerio de Defensa de Estonia.

En julio de 2026, el gobierno del Reino Unido anunció una nueva hoja de ruta de defensa con Estonia destinada a profundizar la cooperación militar y “reforzar el flanco oriental de la OTAN”.

Como parte del acuerdo, el número de tropas británicas desplegadas en Estonia aumentará de 800 a 1.200 efectivos para abril de 2027, que contarán con tecnología militar avanzada.

open image in gallery Soldados británicos patrullan sobre la nieve en Estonia ( PA Wire )

En una de las advertencias más contundentes emitidas hasta ahora por un servicio de inteligencia occidental, la inteligencia danesa señaló el mes pasado que Moscú podría estar en condiciones de atacar a la OTAN en cuestión de meses, un riesgo que calificó como bajo, aunque creciente.

Francia y Suecia, ambos aliados de Estonia en la OTAN, expresaron su solidaridad con el país tras conocerse las conclusiones de la investigación.

Las acusaciones surgen en medio de un aumento de las incursiones en el espacio aéreo de distintos países de Europa, entre ellos Estonia.

En una de las advertencias más contundentes emitidas hasta ahora por un servicio de inteligencia occidental, la inteligencia danesa señaló el mes pasado que Moscú podría estar en condiciones de atacar a la OTAN en cuestión de meses, un riesgo que calificó como bajo, aunque creciente.

Por su parte, un informe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, publicado ese mismo día, sugería que Rusia se prepara para realizar ataques con drones lanzados desde el mar contra objetivos en Francia, España e Italia.

Esa misma semana también se conoció que Rusia aumentó su flota en la sombra en más de un tercio, en un intento por mantener sus exportaciones de petróleo.

Traducción de Leticia Zampedri