¿Uno de cada 200 hombres vivos en la actualidad es realmente descendiente de Gengis Kan?

Muchas menos personas vivas hoy en día están emparentadas con Gengis Kan de lo que se cree, según un nuevo estudio que desmiente el mito popular de que uno de cada 200 hombres modernos desciende del conquistador mongol.

Khan unificó las tribus mongolas y conquistó vastas extensiones del norte de China y Asia Central, lo que extendió sus territorios desde Corea al este hasta el mar Caspio al oeste. Sus sucesores expandieron el imperio a Persia, Rusia y partes de Medio Oriente y Europa.

Khan, fundador del mayor imperio terrestre contiguo de la historia, tuvo muchas esposas y concubinas y procreó con ellas decenas de hijos, que según algunas estimaciones ascendieron a 100.

Hace dos décadas, los investigadores descubrieron que alrededor del 8 % de los hombres de gran parte de Asia compartían un linaje cromosómico Y muy similar que probablemente se originó hace unos 1.000 años en Mongolia, en la época de Gengis Kan.

Si se extrapola a escala mundial, el estudio de 2003 calcula que aproximadamente el 0,5 % de todos los hombres del mundo —o alrededor de 1 de cada 200— podrían ser descendientes del emperador mongol.

Pero el nuevo estudio revela una posibilidad más complicada.

Siguiendo el rastro del folclore local y las pruebas genéticas en el actual Kazajistán, los arqueólogos acotaron los restos de las élites gobernantes de la Horda de Oro, la extensión noroccidental del Imperio mongol.

Esta extensión del imperio fue fundada y gobernada por el hijo mayor de Gengis Kan, Joshi, y sus descendientes.

El conquistador mongol Gengis Kan ( Getty Images )

El folclore local sugiere que uno de los restos de las cuatro tumbas analizadas en el nuevo estudio podría pertenecer al propio Joshi.

“Creemos que esta es la primera prueba de ADN antiguo que respalda la ascendencia genómica de las élites gobernantes de la Horda de Oro”, afirmó Ayken Askapuli, autor principal del estudio publicado en la revista PNAS.

Los científicos descubrieron que los individuos enterrados pertenecían efectivamente al mismo linaje del cromosoma Y, pero a una subrama específica, “no tan común como la rama mayor”.

Esto indica que el linaje del cromosoma Y que se observa en los hombres vivos de hoy puede no ser la línea directa de Khan.

Los investigadores sospechan que el linaje apareció probablemente 1.000 años antes de que Khan construyera su imperio.

Pero hasta que no se descubra el propio lugar de enterramiento de Gengis Kan, los investigadores no podrán asegurarlo.

Esto es un reto en sí mismo.

El emperador fue enterrado en secreto en una tumba sin nombre que fue pisoteada por cientos de caballos y se sembraron semillas en la zona para mezclarlas con la pradera salvaje.

Según la tradición, los esclavos que construyeron la tumba de Khan y los soldados que los escoltaron hasta allí fueron masacrados.

“En esencia, este estudio aporta pruebas de ADN antiguo que hacen avanzar nuestra comprensión de los antecedentes genéticos de las élites mongolas y de la dinámica de la población en Eurasia Central”, afirman los investigadores.

Traducción de Olivia Gorsin