Desde el estreno de la superproducción Parque Jurásico, el tiranosaurio rex se ha asociado con los temblores de tierra que provocaba la criatura en la película al desplazarse.

Pero, de hecho, en lugar de pisar fuerte con el talón primero, la bestia prehistórica podría haberse puesto de puntillas mientras deambulaba sobre sus gigantescos pies, según ha descubierto un estudio.

Y, según los expertos, podría haberse movido un 20 % más rápido de lo que se pensaba, a una velocidad suficiente para vencer al atleta Usain Bolt.

Los hallazgos contradicen las teorías anteriores sobre cómo se desplazaban las especies extinguidas. Análisis anteriores de huellas de Tyrannosaurus rex sugerían que sus talones golpeaban primero el suelo.

Sin embargo, el equipo de científicos ha reunido ahora datos sobre la anatomía de los t-rex para descubrir que tienen más en común con la forma de caminar de las aves. Dijeron que el t-rex tenía un “andar muy parecido al de las aves, definido por frecuencias de zancada más altas” y se movía con “velocidades elevadas”.

Una representación visual de cómo podría haberse movido un t-rex ( DR Mark P. Witton/ Royal Society Open Science )

El estudio, publicado en la revista Royal Society Open Science, de la Real Sociedad de Londres para el Avance de la Ciencia, sugiere que la bestia habría golpeado el suelo con la parte distal, o delantera, de su pie, hacia el final de su gran dedo central.

Los investigadores de la universidad College of the Atlantic de Maine, EE. UU., explicaron que el uso de esta parte del pie evocaba la forma de correr de un “ave” o de un “atleta humano”. También daba lugar a “un traslado más eficaz en términos de cinemática y velocidad lineal”.

Según el modelo de los investigadores, un t-rex que pesara alrededor de 1,4 toneladas podría haber alcanzado una velocidad máxima de 11,4 m por segundo (m/s), lo que significa que podría correr 100 m en 8,77 segundos.

En comparación, el poseedor del récord mundial Usain Bolt corrió los 100 m en 9,58 segundos.

Según el estudio, un t-rex más grande, de 6,5 toneladas de peso, podría desplazarse a 9,5 m/s.

Un diagrama que muestra la velocidad y el peso del t-rex revela que, si pesaba unas 1,4 toneladas, podría haber alcanzado una velocidad máxima de 11,4 m/s ( Royal Society Open Science )

“En lugar de pisar primero con el talón, el Tyrannosaurus rex podría haber dado pasos más cortos, primero con la punta del pie”, dijo un vocero de la Real Sociedad al periódico The Times.

“El análisis del golpe de pie, basado en la anatomía del t-rex, las huellas y la locomoción de las aves modernas, sugiere que la punta de sus dedos golpeaba primero el suelo, contrariamente a las teorías anteriores. Esto también sugeriría que el dinosaurio se movía una media de un 20 % más rápido de lo que se creía”, añadió.

Los autores del estudio concluyeron: “Nuestro estudio representa, hasta donde sabemos, el primer análisis biomecánico cuantitativo de los efectos de los patrones de pisada en la caminata delTyrannosaurus”.

Otro estudio sobre fósiles ha revelado recientemente que el t-rex crecía mucho más despacio de lo que se pensaba, tardando varias décadas en alcanzar su tamaño completo de unas ocho toneladas.

El estudio de 17 especímenes de tiranosaurio, que van desde jóvenes en edad temprana hasta adultos gigantes, ha revelado que el rey de los carnívoros tardaba 40 años en alcanzar su tamaño completo.

