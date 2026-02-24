Un grupo de investigadores identificó a una rara especie de hormiga endémica de Japón como la única conocida cuya colonia, compuesta exclusivamente por reinas, carece tanto de obreras como de machos.

En términos generales, las colonias de hormigas se estructuran en tres castas: las hembras reproductoras, conocidas como reinas; las hembras no reproductoras, llamadas obreras; y los machos, que mueren poco después del apareamiento.

Sin embargo, este esquema presenta excepciones, ya que se han registrado colonias parásitas sin obreras y otras sin machos.

Durante casi cuatro décadas, los investigadores sospecharon que la hormiga parásita Temnothorax kinomurai producía únicamente reinas, pero no habían logrado reunir pruebas concluyentes.

Ahora, un nuevo estudio ofrece la primera evidencia de una especie que carece tanto de obreras como de machos y está compuesta exclusivamente por reinas.

La hormiga parásita Temnothorax kinomurai ya había sido descrita por su capacidad de engañar a las obreras de una especie estrechamente relacionada, Temnothorax makora, hasta inducirlas a matar a su propia reina.

El hallazgo sorprendió a los investigadores, ya que en las colonias de hormigas las obreras consagran su vida al cuidado de la reina, la búsqueda de alimento, la defensa del nido y la crianza de las larvas. Que una colonia elimine a su propia reina constituye un fenómeno extremadamente inusual, dado que ella es esencial para su supervivencia.

Ahora, según un nuevo estudio, además de provocar la muerte de la reina anfitriona, T. kinomurai se reproduce de manera asexual y genera clones de sí misma. A la vez, manipula a las obreras sobrevivientes para que críen a su descendencia.

Nido de T. kinomurai con jóvenes reinas ginomórficas aladas e intermórficas sin alas (marrón claro) junto a obreras hospedadoras de T. makora (marrón oscuro) ( Current Biology (2026) )

En el estudio, los científicos recolectaron seis colonias con reinas de T. kinomurai y las mantuvieron en cajas de laboratorio.

Bajo condiciones controladas criaron 43 reinas descendientes y, tras analizarlas, confirmaron la ausencia de machos. Además, realizaron un seguimiento periódico de la puesta de huevos y comprobaron que estos se desarrollaban en nuevas reinas sin fecundación.

El análisis microscópico reveló que las estructuras de apareamiento no mostraban señales de uso, lo que indica que la descendencia era clonal.

Finalmente, tras examinar múltiples colonias y poblaciones, los investigadores concluyeron que la especie carece por completo de obreras y machos.

“Por lo tanto, nuestros datos sugieren que el ciclo de vida de T. kinomurai se caracteriza por la combinación única de parasitismo sin obreras y partenogénesis, es decir, la capacidad de producir descendencia femenina a partir de huevos sin fecundar”, escribieron en el estudio publicado en la revista Current Biology.

En próximas investigaciones, los expertos buscarán comprender qué condiciones favorecen la pérdida de obreras y machos en esta especie de hormiga.

Traducción de Leticia Zampedri