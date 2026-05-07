India enviará expertos a Colombia para analizar el traslado de los hipopótamos de Pablo Escobar

El Gobierno colombiano anunció que recibirá en las próximas semanas a una delegación de Vantara, el centro de rescate animal de la India fundado por el heredero multimillonario Anant Ambani. El propósito de la visita es evaluar la viabilidad de trasladar hipopótamos desde Colombia.

A finales de abril, Vantara solicitó a las autoridades colombianas reconsiderar la eutanasia para 80 de estos animales, una medida propuesta para controlar su población, que se reproduce sin depredadores naturales. En su lugar, el centro ofreció albergarlos en sus instalaciones en Jamnagar, Gujarat.

Se estima que en Colombia habitan aproximadamente 200 hipopótamos, descendientes de los cuatro individuos introducidos ilegalmente por el narcotraficante Pablo Escobar en la década de 1980 para su zoológico privado en Puerto Triunfo.

La propuesta de Vantara surge en un momento de intenso debate en Colombia sobre la gestión de esta especie invasora. El gobierno había aprobado recientemente un protocolo para aplicar la eutanasia en los próximos meses, con el argumento de que los esfuerzos previos para reubicarlos en zoológicos o santuarios no habían tenido éxito.

Colombia debate el destino de los hipopótamos que Pablo Escobar llevó al país en la década de 1980 ( Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved )

Algunos científicos que defienden la eutanasia han recibido amenazas por su posición, mientras que animalistas se oponen al “asesinato” y habitantes de Puerto Triunfo temen que sacrifiquen a los hipopótamos que atraen miles de turistas durante todo el año.

Tras el ofrecimiento de Vantara, el gobierno colombiano radicó una petición formal al gobierno de la India buscando saber si autorizan o no el traslado de hipopótamos al centro Vantara, asegurando que deben cumplir con la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

El Ministerio de Ambiente indicó el miércoles en un comunicado que sostuvieron una reunión con Vantara en la que acordaron una visita a Colombia por parte de una delegación de expertos y veterinarios especializados en el manejo de hipopótamos, para evaluar sus condiciones, y trabajarán con las autoridades colombianas en la construcción de un plan de posible traslado.

La ministra Irene Vélez enfatizó que buscarán avanzar en las gestiones con Vantara sin suprimir la posibilidad de la eutanasia como medida de control de los hipopótamos, que se suma a la traslocación y al confinamiento.

“Vantara expresó su interés de apoyo integral al plan de manejo, el cual contempla dos protocolos: por un lado, la reducción de la especie a través de la eutanasia y, por otro lado, la reducción de la especie a través de su traslado. Estas medidas deberán implementarse de manera simultánea y complementaria”, aseguró Vélez en un video difundido a la prensa.

Los hipopótamos se han dispersado aproximadamente 43.000 kilómetros cuadrados, dado que la mayoría se mueven con libertad, especialmente por la cuenca del río Magdalena, uno de los principales afluentes del país.

El Ministerio de Ambiente calcula que, de no aplicarse medidas de control, para 2030 serán más de 500 hipopótamos, declarados como una especie invasora.