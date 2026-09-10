Extraño calamar de aguas profundas fue captado en video por primera vez frente a la costa de California

Un elusivo calamar de aguas profundas fue captado en cámara en un encuentro excepcional frente a la costa de California, lo que marca la primera vez que se avista esta especie en la región del Pacífico nororiental.

Los científicos a bordo del buque de investigación David Packard estaban estudiando montes submarinos cerca de la costa de California y enviaron un vehículo operado a distancia para explorar el fondo marino. Fue entonces cuando encontraron al calamar de aletas grandes de aguas profundas, Magnapinna sp, a unos 3.277 metros por debajo de la superficie.

El calamar se encontraba suspendido sobre el fondo marino, con su característico par de aletas grandes, ocho brazos que se extendían hacia atrás y dos tentáculos.

Los investigadores estimaron que el calamar medía aproximadamente 1.25 m de largo, desde la parte superior del cuerpo hasta las puntas de los brazos.

“Estaba sentada justo al lado de las pantallas en la sala de control cuando vi lo que parecían tentáculos en la esquina superior del video”, comentó Olívia Soares Pereira, investigadora del Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterey (MBARI).

Y agregó: “Pensé que tal vez era una medusa, pero en cuanto aparecieron los pequeños ‘codos’, supe exactamente de qué se trataba e inmediatamente grité ‘¡Magnapinna!’ antes de que el resto del calamar apareciera en la pantalla”.

open image in gallery Avistan un calamar de aletas grandes de aguas profundas frente a la costa de California ( MBARI )

El objetivo de la expedición era utilizar diversas tecnologías para comprender mejor la vida marina en las montañas submarinas llamadas montes submarinos, que pueden desviar las corrientes y concentrar nutrientes para sustentar la vida en sus laderas rocosas.

El objeto de estudio en particular de los investigadores era el monte submarino Davidson, situado a unos 130 km al suroeste de Monterey, California, que ya era conocido por albergar exuberantes jardines de corales de aguas profundas que servían de criadero para pulpos de aguas profundas.

Intentaban determinar si los misteriosos surcos en el lecho marino fangoso cerca del monte habían sido creados por zífilos.

open image in gallery Unos científicos estaban explorando el fondo marino cerca del monte submarino Davidson cuando pudieron ver por un instante un calamar de aletas grandes ( Olívia Soares Pereira/MBARI )

“Estaba concentrado en el fondo marino cuando, de repente, apareció ante mis ojos una elegante criatura con ‘alas’ ondulantes, parecidas a las de un ángel”, expresó el ecólogo Andrew DeVogelaere, del Santuario Marino Nacional de la Bahía de Monterey. “Me quedé atónito”.

“Este es el primer avistamiento confirmado de calamares de aleta grande en el Santuario Marino Nacional de la Bahía de Monterey y un poderoso recordatorio de lo que aún tenemos que descubrir en las profundidades del océano”, agregó el Dr. DeVogelaere y observó: “Vivimos al lado de un lugar mágico”.

La Dra. Pereira afirmó que el hallazgo era particularmente significativo, ya que solo se habían observado o capturado alrededor de 70 calamares de aleta grande. Asimismo, reflexionó: “Cada avistamiento es un gran privilegio y pone de relieve la increíble diversidad de vida que prospera en las profundidades marinas desconocidas y que necesita nuestra protección”.