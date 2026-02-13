Tailandia usa vacuna anticonceptiva para frenar población de elefantes cerca de granjas en expansión

Tailandia ha comenzado a administrar vacuna anticonceptiva a elefantes salvajes para intentar frenar un problema creciente: que las poblaciones humanas y de animales invaden mutuamente su espacio, una situación que se da en las zonas donde las granjas se expanden hacia los bosques y los elefantes quedan desplazados de su hábitat natural.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos para abordar enfrentamientos que puedan llegar a ser letales. A medida que los agricultores talan bosques para crear más tierras de cultivo, los elefantes se ven obligados a salir de sus hábitats, cada vez más reducidos, para buscar alimento.

El año pasado, en Tailandia los elefantes salvajes mataron a 30 personas e hirieron a otras 29, según cifras oficiales, que también registraron más de 2.000 casos de daños en cultivos.

Sukhee Boonsang, director de la Oficina de Conservación de la Vida Silvestre, dijo recientemente a The Associated Press que se ha vuelto necesario controlar la población de elefantes salvajes porque el número de ejemplares que viven cerca de zonas residenciales ha aumentado considerablemente, lo que incrementa el riesgo de posibles incidentes.

La oficina obtuvo 25 dosis de una vacuna fabricada en Estados Unidos y realizó un ensayo de dos años con siete elefantes domesticados —en el que empleó siete dosis—, que arrojó resultados prometedores, señaló. El fármaco no impide que las elefantas ovulen, pero sí que los óvulos sean fecundados, agregó.

A finales de enero, las autoridades se la administraron a tres elefantes salvajes en la provincia oriental de Trat, indicó Sukhee, que añadió que las autoridades están determinando en qué zonas actuarán ahora mientras se preparan para utilizar las 15 dosis restantes.

La vacuna puede prevenir el embarazo durante siete años y los elefantes podrán reproducirse de nuevo si no reciben una dosis de refuerzo una vez transcurrido ese periodo. Los expertos vigilarán de cerca a los animales vacunados durante estos años.

La campaña ha sido críticada por la posibilidad de que socave los esfuerzos de conservación. Tailandia tiene una tradición centenaria de usar elefantes domesticados en la agricultura y el transporte. Además, son una parte importante de la identidad nacional y han sido proclamados oficialmente como símbolo del país.

Sukhee dijo que el programa se dirige solo a ejemplares salvajes en las zonas con las tasas más altas de confrontaciones violentas entre humanos y elefantes. Las estadísticas oficiales muestran que, en esas regiones, los elefantes salvajes tienen una tasa de natalidad de aproximadamente un 8,2% anual, más del doble del promedio nacional, que ronda el 3,5%.

Unos 800 de los aproximadamente 4.400 elefantes salvajes del país viven en estas zonas propensas a conflictos, indicó Sukhee.

“Si no actuamos, el impacto sobre la población de estas zonas seguirá creciendo hasta volverse inmanejable”, explicó.

Además de la vacuna anticonceptiva, las autoridades han tomado otras medidas para reducir el conflicto, indicó Sukhee, como crear fuentes adicionales de agua y alimento dentro de los bosques donde viven los animales, levantar cercas de protección y movilizar a guardabosques para guiar de vuelta a su zona a los que se adentran en áreas residenciales.

A principios de mes, una campaña ordenada por un tribunal para sacar a elefantes salvajes que se habían enfrentado repetidamente a residentes locales en la provincia nororiental de Khon Kaen, desató la indignación pública tras la muerte de uno de los ejemplares durante el proceso de reubicación.

La autopsia inicial reveló que el elefante murió por asfixia tras administrársele una anestesia antes del traslado, informaron las autoridades.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.