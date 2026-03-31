Hace 3.500 años, un incendio arrasó un asentamiento de la Edad de Bronce cerca de la actual Villena, en España, y preservó un artefacto arqueológico poco documentado: un telar de madera.

Los objetos de madera, debido a su naturaleza biodegradable, rara vez se conservan. Por lo tanto, se sabe muy poco sobre los telares antiguos hechos de madera.

El telar de Villena es uno de los pocos ejemplares conocidos de la Europa mediterránea. Permite a los arqueólogos estudiar con gran detalle el funcionamiento de un telar antiguo, ofreciendo información sobre las prácticas laborales habituales y la organización social del trabajo en aquella época.

El artefacto fue hallado en el yacimiento arqueológico de Cabezo Redondo, que en su apogeo fue un centro regional que abarcaba aproximadamente una hectárea. Las excavaciones en el yacimiento comenzaron en la década de los 60.

open image in gallery Reconstrucción de un telar de la Edad de Oro ( Universidad de Alicante )

Las viviendas del antiguo asentamiento, construidas sobre una serie de terrazas en la ladera de la colina, contaban con bancos de trabajo, chimeneas, silos y recipientes para almacenamiento.

El pueblo creció en tamaño debido a la ocupación continua y la construcción de estructuras monumentales.

Según los investigadores, desempeñó un papel político y económico clave en el sureste de la península ibérica durante el segundo milenio a. C.

Sin embargo, alrededor del año 1450 a. C., se desató un incendio que arrasó las viviendas y los talleres.

En excavaciones recientes se ha desenterrado un telar de madera conservado en un espacio sellado, formado por el derrumbe de un techo.

“El derrumbe del techo fue crucial, ya que creó un espacio sellado que permitió su conservación”, explicó Gabriel García Atiénzar, uno de los autores del estudio publicado en la revista Antiquity.

“La conservación de los elementos orgánicos se debió al fuego que carbonizó los restos y al hecho de que estos permanecieron prácticamente inalterados posteriormente. Paradójicamente, el fuego destruyó y preservó el yacimiento a la vez”, afirmó Yolanda Carrión, otra de las autoras del estudio.

open image in gallery Pesas de telar de madera ( Universidad de Alicante )

Los investigadores encontraron el telar junto con maderas carbonizadas, pesas de arcilla y cuerdas de esparto, todo ello atrapado bajo los restos del techo derrumbado.

“Aunque el telar fue recuperado de una zona derrumbada y le faltaban algunas piezas, el conjunto compacto de 44 contrapesos cilíndricas con una perforación central, la mayoría de ellas de casi 200 g de peso, es característico de un telar vertical de pesas de urdimbre”, dijo Ricardo Basso Rial, coautor del estudio.

A partir de todos estos componentes, los científicos pudieron determinar con precisión cómo funcionaba el telar.

Los investigadores descubrieron que el telar estaba hecho de pino carrasco, una especie muy común en los alrededores.

Los anillos de crecimiento en las maderas sugerían que provenían de árboles maduros, lo que indicaba que los materiales del telar fueron cuidadosamente seleccionados.

“La disposición de los componentes de madera de distintos tamaños, ensamblados entre sí y apoyados en una pared, y la presencia de los pesos nos permiten formular una hipótesis sólida sobre la morfología del telar”, expresó Carrión.

Los arqueólogos afirmaron que el telar probablemente se había fabricado durante un período de “revolución textil” en la Edad del Bronce europea.

“La revolución textil fue el resultado de una combinación de procesos, entre los que se incluyen la expansión de la cría de ganado para la producción de lana, las innovaciones técnicas en telares y herramientas de hilado y tejido, y los cambios sociales que condujeron a una producción textil más intensiva y diversificada”, explicó Rial.

En este periodo, es probable que diferentes grupos familiares colaboraran en actividades como hilar, tejer y moler, y que las mujeres desempeñaran un “papel central”, según los científicos.

Traducción de Sara Pignatiello