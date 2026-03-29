Cientos de fiesteros huyen por incendio en club nocturno en Alemania

Cientos de juerguistas huyeron de un club nocturno en el suroeste de Alemania al estallar un incendio en la madrugada del domingo.

Ninguno de los 750 asistentes resultó herido en el incidente en Kehl, una localidad cerca de la frontera con Francia, informaron los servicios de emergencia.

La policía indicó que tres personas fueron atendidas en el lugar por shock.

El club nocturno fue identificado en publicaciones de medios locales como el K Club Kehl, un local popular para la música hip-hop.

Se investiga la causa del incendio.

Al menos 80 efectivos de los bomberos, la policía y los servicios médicos de emergencia acudieron al lugar, reportó la agencia de noticias alemana dpa.

Un incendio en un bar en la estación de esquí suiza de Crans-Montana, que mató a decenas de personas en la víspera de Año Nuevo, ha sido atribuido por fiscales a bengalas chispeantes sobre botellas de champán.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.