Se ha descubierto una antigua fábrica de 5.500 años de antigüedad, lo que confirma una parte fundamental de lo que se menciona en la Biblia.

En Israel, a unos 65 km al sur de Tel Aviv, se ha descubierto un taller donde se elaboraban cuchillas hace 5.500 años.

Según la Autoridad de Antigüedades de Israel (IAA), el taller cananeo fue descubierto en julio en el yacimiento arqueológico de Nahal Qomem, cerca de la ciudad de Kiryat Gat.

“Los hallazgos más impresionantes descubiertos en el yacimiento son grandes núcleos de pedernal, a partir de los cuales se fabricaban cuchillas extremadamente afiladas y uniformes”, afirmó un vocero de la IAA.

“Las cuchillas se utilizaban como cuchillos para cortar y despiezar, y como herramientas de cosecha, como los filos de las hoces”, añadió.

Entre los restos de la fábrica se encontraron cientos de fosas subterráneas y grandes piedras que se utilizaban para dar forma y moldear el pedernal, también conocido como sílex, con el fin de crear armas.

También se encontraron largas hojas de pedernal, y núcleos a partir de los cuales se fabricaban las hojas. Algunos de los artefactos se expondrán en el Campus Nacional Jay y Jeanie Schottenstein para la Arqueología de Israel en Jerusalén.

open image in gallery Hojas de pedernal ( Flint bladesIAA )

Los cananeos fueron descritos en la Biblia como un pueblo que vivía en la zona antes que los israelitas. Se cree que el descubrimiento está relacionado con la “industria cananea de cuchillas”.

Los arqueólogos creen que las herramientas concuerdan con la cultura material de Canaán en el periodo abrahámico y que muestran lo avanzada que era la tecnología para la época.

Los directores de la excavación, Martin David Pasternak, Shira Lifshitz y Nathan Ben-Ari, declararon: “Aunque se han descubierto pruebas de la industria cananea de cuchillas en el centro y el norte del país, casi no se conocen talleres para su producción sistemática”.

“El descubrimiento de un taller sofisticado indica que ya a principios del Bronce Antiguo existía una sociedad con una estructura social y económica compleja”, agregaron.

De acuerdo con la IAA, “solo personas excepcionales” habrían tenido las habilidades necesarias para crear estas cuchillas.

“Esto es una clara evidencia de que, ya al comienzo de la Edad del Bronce, la sociedad local aquí era organizada y compleja, y contaba con especialización profesional”, afirmó el portavoz de la organización.

Traducción de Sara Pignatiello