Arqueólogos hallan objeto usado por guardias del Antiguo Egipto para alertar sobre saqueadores de tumbas

Arqueólogos descubrieron un silbato de hueso utilizado por los guardias del Antiguo Egipto para alertar sobre saqueadores de tumbas, lo que ofrece nuevas pistas sobre los métodos de protección de los sepulcros reales.

El silbato, fabricado a partir del hueso de un dedo de vaca, fue hallado en un yacimiento arqueológico de la ciudad de Akenatón, en el Egipto Medio. Corresponde a la dinastía XVIII y está fechado entre los años 1350 y 1330 a. C.

Aunque las excavaciones en la zona comenzaron en la década de 1970, los trabajos más recientes permitieron identificar dos asentamientos aislados de ese mismo periodo.

Se cree que estos asentamientos fueron habitados por los canteros y obreros que construyeron las tumbas excavadas en la roca del cercano cementerio real.

Tanto estas zonas como los caminos que las conectaban parecen haber estado bajo estricta vigilancia por parte de la guardia.

En una de estas rutas, los arqueólogos encontraron lo que pudo haber sido un almacén o una zona de descanso para los guardias.

Allí recuperaron un antiguo hueso de dedo de vaca perforado.

“Este objeto respalda la idea de que la comunidad estaba fuertemente vigilada debido a su cercanía con el cementerio real y su probable vínculo con la construcción de tumbas reales”, señalaron los investigadores.

Silbato de hueso de vaca usado por guardias del Antiguo Egipto ( Langley et al, International Journal of Osteoarchaeology 2025 )

Si bien las culturas antiguas de todo el mundo solían utilizar huesos de vaca para elaborar adornos o dados para diferentes juegos de mesa, el artefacto hallado en el edificio de los guardias no parecía encajar en ninguna de estas categorías.

Una recreación experimental del objeto reveló que el hueso podría haber funcionado como un silbato, capaz de producir un sonido agudo y estridente que podía escucharse a gran distancia.

Los investigadores sospechan que el silbato pudo haber sido utilizado para alertar o enviar señales a otros guardias. Además, destacaron que el hallazgo ayuda a comprender mejor el “paisaje sonoro” del Antiguo Egipto.

Aunque estudios anteriores sobre tumbas, pinturas y otras obras antiguas ya habían evidenciado el uso de diversos instrumentos musicales en la época, este podría ser el primer silbato conocido de ese período.

“De manera significativa, este objeto es el primero de su tipo identificado en un contexto dinástico y demuestra el potencial de conocimientos que aún pueden obtenerse a partir de un examen intensivo de las tecnologías óseas de Egipto”, escribieron los investigadores.

Sin embargo, el uso exacto del hueso del dedo del pie aún no está del todo claro, ya que la mayoría de los textos del Antiguo Egipto se centran en la vida de la realeza y las élites. La vida cotidiana de la gente común sigue siendo poco estudiada y escasamente documentada.

“A pesar de más de 200 años de intenso interés académico por el Egipto faraónico, se ha prestado poca atención a la producción, el uso y la diversidad de los objetos de hueso fabricados por esta enigmática cultura”, escribieron los investigadores.

Traducción de Leticia Zampedri