Suben los muertos en Gaza mientras Hamás sigue estudiando su respuesta al plan de paz de Trump

Hamás seguía considerando su respuesta a la propuesta de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que busca poner fin a la guerra de casi dos años en Gaza, mientras los ataques israelíes mataron durante la noche al menos a 13 palestinos en el sitiado enclave, dijeron el jueves hospitales locales.

El plan, que ha recibido un amplio apoyo internacional, exige a Hamás liberar a todos los rehenes que siguen en su poder, abandonar el poder en Gaza y desarmarse, a cambio de la liberación de prisioneros palestinos y el final de los combates. Pero la propuesta, que ha sido aceptada por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no establece una vía hacia la creación de un Estado palestino.

Mientras, en Gaza, nueve personas —casi todas mujeres— fallecieron en un ataque a una vivienda en la parte oriental de Deir al-Balah, y tres más perdieron la vida en otro a una tienda, también en la ciudad del centro del territorio, según el hospital Mártires de Al-Aqsa.

En la Ciudad de Gaza, responsables del hospital Shifa dijeron que recibieron un cadáver y varios heridos y que su personal tenía problemas para llegar a las instalaciones.

El jueves por la mañana, Israel había interceptado también a la mayoría de los alrededor de 40 barcos de una flotilla que transportaba una cantidad simbólica de ayuda humanitaria para los palestinos y que tenía como objetivo romper el bloqueo marítimo israelí sobre la Franja, de acuerdo con los organizadores.

El Ministerio de Exteriores israelí dijo en redes sociales que los activistas a bordo, entre los que había varios legisladores europeos, estaban a salvo y siendo llevados a Israel para comenzar los “procedimientos” para su deportación a sus países de origen.

Esperando noticias de Hamás

Un alto cargo de Hamás dijo a The Associated Press el miércoles que algunos puntos de la propuesta acordada por Trump y Netanyahu son inaceptables y deben modificarse, pero no ofreció más detalles.

La respuesta oficial del grupo solo se producirá tras consultas con otras facciones palestinas. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar a la prensa sobre las conversaciones en curso, señaló que Hamás había transmitido sus preocupaciones a Qatar y Egipto, dos mediadores clave que han mostrado su respaldo al plan, aunque con algunas reservas.

El ataque liderado por Hamás sobre el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra, mató a unas 1.200 personas mientras que otras 251 fueron tomadas como rehenes. La mayoría quedaron libres en acuerdos de alto el fuego anteriores, pero 48 siguen retenidas en Gaza, de las cuales Israel cree que solo 20 siguen con vida.

El plan garantiza la entrada de ayuda humanitaria y promete la reconstrucción en Gaza, que quedaría, junto a sus más de dos millones de habitantes, bajo un gobierno internacional.

Aumentan los fallecidos en Gaza

La campaña militar israelí en la Franja se ha cobrado la vida de más de 66.000 palestinos e hirió a casi 170.000 más, según el Ministerio de Salud del territorio, que no diferencia entre víctimas civiles e insurgentes en su conteo, pero sostiene que alrededor de la mitad son mujeres y niños.

El ministerio forma parte del gobierno dirigido por Hamás. Las agencias de Naciones Unidas y muchos expertos independientes consideran sus cifras como la estimación más fiable de bajas en tiempos de guerra.

Alrededor de 400.000 palestinos han huido de la Ciudad de Gaza, afectada por una hambruna, desde que Israel inició una gran ofensiva allí el mes pasado. El jueves por la mañana, se podía ver humo en el norte de Gaza y a gente huyendo hacia el sur, la única dirección en la que pueden moverse en la principal carretera que recorre el enclave de norte a su desde el mediodía del miércoles.

El ministro israelí de Defensa ordenó el miércoles a todos los palestinos que saliesen de la Ciudad de Gaza. Indicó que era su ”última oportunidad” y que cualquiera que se quedara sería considerado partidario de los insurgentes y enfrentaría la “fuerza total” de la última ofensiva de Israel.

Aunque las capacidades militares de Hamás se han visto enormemente mermadas, el grupo todavía lleva a cabo ataques. El miércoles se lanzaron al menos siete proyectiles hacia Israel desde territorio gazatí, pero todos fueron interceptados o cayeron en campo abierto, sin reportes de víctimas, dijo el ejército israelí.

Las periodistas de The Associated Press Giovanna Dell’Orto en Jerusalén y Renata Brito en Barcelona contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.